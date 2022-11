Na ledovcích chyběl sníh, příprava byla bez lyží. Přesto bude Kučerová závodit dál

Skikrosařka Nikol Kučerová se ve 33 letech chystá na třináctou sezonu ve Světovém poháru. Na zimu se chystají i další čeští akrobatičtí lyžaři včetně těch, kteří museli léčit vážná zranění. Připravena je i skikrosařská naděje Diana Cholenská, kterou přetržený zkřížený vaz v koleně připravil o zimní olympijské hry v Pekingu.

Její reprezentační kolega Daniel Paulus léčil zlomený krček stehenní kosti, další skikrosařka Dana Harvey si poranila páteř, skokan v disciplíně Big Air Štěpán Hudeček měl zlomenou lýtkovou kost a boulařka Eliška Coufalová si přetrhla zkřížený vaz v koleně.

"Devadesát procent závodníků, kteří byli zraněni, jsou stoprocentně v pořádku a jsou zpátky. Eliška Coufalová by se měla na lyže postavit do měsíce. U Dany Harvey si rekonvalescence vyžádá ještě více času, ale i u ní jde vše, jak má," uvedl na dnešní tiskové konferenci předseda úseku akrobatického lyžování Roman Dalecký.

Jako první vstoupil do sezony Světového poháru Hudeček, který koncem října obsadil 32. příčku v Churu. Ve druhém kole se pokusil o nový skok, který natrénoval na soustředění na Novém Zélandu, ale neustál ho. "Tenhle trik jsem zkusil teprve potřetí v životě na sněhu a byl to skvělý pocit. Na to, že to byl první závod sezony, tak se mi to v rámci možností povedlo dobře," řekl.

Nejzkušenější česká reprezentantka Kučerová po sezoně zvažovala, co dál. Zklamal ji výkon na olympijských hrách v Pekingu i následný Světový pohár v ruském středisku Sunny Valley, kde se mělo závodit těsně po únorovém vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Všichni zahraniční účastníci tam na protest odmítli nastoupit do kvalifikace a báli se, aby se vůbec dostali domů.

Nakonec se elitní česká skikrosařka rozhodla pokračovat v kariéře. I proto, že mistrovství světa v roce 2023 se uskuteční v gruzínském Bakuriani, kde byla v roce 2021 sedmá. "Mně se v Bakuriani moc líbilo, nejen ta trať, ale i ty hory kolem," vzpomínala. Tamní středisko není tak vyzkoušené jako tradiční destinace SP. Proto není úplně jasné, jak tam bude trať vypadat. "To mi většinou vyhovuje," poznamenala Kučerová.

Znovu bude po závodech cestovat s devatenáctiletou Cholenskou. "Bez ní byla dost nuda na pokoji. Když jsem sama na závodech, všechno se soustředí na mě. Není tam to vypnutí. Když jdeme na pokoj, řešíme i jiné věci," vyprávěla Kučerová.

V létě se kvůli nedostatku sněhu na ledovcích nedostala na lyže, místo toho víc pracovala na kondici. "Začali jsme trénovat s atletickou trenérkou Danou Jandovou. Moc se mi to líbilo, vyhovovalo mi to. Uvidíme, jak se to projeví na sněhu," pochvalovala si Kučerová přípravu s někdejší trenérkou překážkářky Zuzany Hejnové.

Vzhledem k pozdnímu návratu na sníh jí vyhovuje, že byl zrušen úvodní závod SP ve francouzském Les Deux Alpes, který měl být už na začátku listopadu. "Vypadá to, že bude zrušený i ten druhý na začátku prosince ve Val Thorens. Pro mě jedině dobře," dodala.