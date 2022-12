Ledecká si konečně užívá vánoční atmosféru. Na Štědrý den si dá lososa

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká kvůli zlomené klíční kosti nemůže trénovat, takže měla tentokrát víc času na předvánoční přípravy. Dárky má nakoupené dříve než obvykle a stihla navštívit i koncert svého otce Janka.

Trojnásobná olympijská vítězka bývá obvykle v předvánočním čase v kolotoči Světového poháru. Tentokrát ale teprve začíná s rehabilitací po druhé operaci klíční kosti, kterou si zlomila v létě.

Nepříjemná situace přinesla i pozitiva. "Je to snad poprvé, kdy jsem si dokázala užít předvánoční atmosféru, pokoukat se po světýlkách, naladit se. Dokonce jsem včera stihla i Jankův koncert, bylo to docela spontánní, ale super. Měl koncert tady v Praze v Doupěti, tak jsem si řekla, že se musím jít podívat. To mě taky vánočně naladilo," vyprávěla novinářům před středečním vyhlášením ankety Sportovec roku.

Už také ví, čím o svátcích potěší své blízké. "Asi úplně poprvé za kariéru je, že mám všechny dárky už teď. Nemám je teda zabalené, ale to nevadí," pochvalovala si.

Do příprav rodinné večeře se nezapojuje. "Dneska jsme měli rodinný sněm, kde jsme si řekli, kdo přinese jaké kapry, do jaké rodiny půjdou hlavy kaprů, aby se udělala polévka. Prostě s elektronickou tužkou jsme si rozebrali, kdo má co za povinnosti. Já naštěstí žádné nemám, protože všichni vědí, že neumím vařit, takže já budu potom jenom jíst," přiblížila ve čtvrtek po vyhlášení ankety, jak to u Ledeckých chodí. Sama dává před kaprem přednost lososovi, kterého také na Štědrý den připravují.

Miluje pohádky a jiné vánoční filmy. Její nejoblíbenější je Santa Claus s Timem Allenem v hlavní roli. "Pak mám taky ráda Vánoční prázdniny. Oba jsou to staré filmy. Z českých asi Popelku," dodala novopečená královna českého sportu za rok 2022.