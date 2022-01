Novák byl ve Val di Fiemme 29., vyhráli lídři Tour de Ski Klaebo a Něprjajevová

Běžec na lyžích Michal Novák obsadil 29. místo na 15 km klasicky s hromadným startem a jako jediný z českých reprezentantů ve Val di Fiemme bodoval do Světového poháru. V italském středisku zvítězili lídři Tour de Ski Nor Johannes Hösflot Klaebo a Ruska Natalja Něprjajevová a před závěrečnou šestou etapou míří za triumfem.

Pětatřicáté místo obsadili shodně Adam Fellner a Kateřina Janatová v závodu žen na 10 kilometrů. Petr Knop doběhl 55., zatímco Petra Hynčicová ze závodu po pěti kilometrech odstoupila a skončila i v Tour. "Už v Oberstdorfu Petru trápily střevní problémy. Dnes jí opět bylo špatně, neměla sílu a nemohla pokračovat," vysvětlil trenér žen Jan Franc v tiskové zprávě.

Novák, jenž se v novoročním sprintu blýskl účastí v semifinále a desátým místem, se v polovině závodu držel na dvacáté pozici. Ve druhé půlce se ale o deset míst propadl a bojoval alespoň o pár bodů do hodnocení SP. V pořadí Tour de Ski je pětadvacátý.

Klaebo vyhrál čtvrtý závod z odjetých pěti dílů a útočí na druhý celkový triumf v Tour de Ski po roce 2019. V klasice tentokrát dokázal porazit i Fina Iiva Niskanena. Do finále s výběhem na sjezdovku půjde s náskokem dvou minut před obhájcem prvenství z předchozích dvou ročníků Alexandrem Bolšunovem z Ruska. "Není to můj nejoblíbenější závod, ale udělám, co bude v mých silách," řekl Nor.

Janatová se za bodovanou třicítkou pohybovala od začátku a cílem proběhla s odstupem 2:37 minuty za vítězkou. "S klasikou jsem spokojená, protože je v mém případě slabší, takže umístění kolem 35. místa je pro mě dobré," řekla Janatová, které v pořadí Tour de Ski patří 27. pozice.

Něprjajevová navázala na novoroční výhru ve sprintu v Oberstdorfu, zvítězila před Norkou Heidi Wengovou a Finkou Kerttu Niskanenovou. V čele Tour de Ski má ruská lyžařka náskok 1:12 minuty před Švédkou Ebbou Andersonovou. "Dám do stoupání všechno, abych vedení udržela," řekla Ruska prostřednictvím tlumočníka v přenosu televizní stanice Eurosport.

V úterý Tour de Ski vyvrcholí tradičním desetikilometrovým výběhem volně s hromadným startem do sjezdovky na horu Alpe Cermis.

SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme:

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Něprjajevová (Rus.) 29:51,3, 2. H. Wengová (Nor.) -3,7, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -4,8, 4. Anderssonová (Švéd.) -7,5, 5. Hennigová (Něm.) -10,9, 6. Stadloberová (Rak.) -14,3, 7. Niskanenová (Fin.) -43,5, 8. T. U. Wengová (Nor.) -51,2, 9. Matintalová (Fin.) -51,3, 10. Sorinová (Rus.) -53,1, …35. Janatová -2:37,7, Hynčicová (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí Tour (po 5 z 6 etap): 1. Něprjajevová 1:23:25, 2. Anderssonová (Švéd.) -1:12, 3. Niskanenová -1:19, 4. Pärmäkoskiová -1:21, 5. H. Wengová -1:40, 6. Digginsová (USA) -1:42, …27. Janatová -5:58.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Karlssonová (Švéd.) 483, 2. Digginsová 478, 3. Dahlqvistová (Švéd.) 464, 4. Něprjajevová 403, 5. Johaugová (Nor.) 375, 6. Lampičová (Slovin.) 374, …47. Janatová 64, 78. Beranová 13, 83. Hynčicová 11, 100. Nováková (všechny ČR) 2.