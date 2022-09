S Rusy a Bělorusy jednat nebudeme. Lyžařský sjezd rozvrátila válka na Ukrajině

Zástupce severského lyžování nemile překvapila účast ruských a běloruských vyslanců na jednáních Mezinárodní lyžařské federace (FIS) v Curychu. Ta se konají každý rok na podzim a řeší se v nich současnost i budoucnost jednotlivých lyžařských disciplín.

Rusové a Bělorusové jsou ve světě lyžování v nemilosti od chvíle, kdy Rusko svévolně zaútočilo na Ukrajinu v únoru letošního roku a Bělorusko jim v tom pomáhalo.

Už od jara se proto z rozhodnutí FIS sportovci obou zemí nesmí účastnit žádných závodů, avšak na druhou stranu mezinárodní federace nezakázala účast jejich zástupců na oficiálních jednáních.

Jako první na tento rozpor reagovali Norové, kteří rovnou oznámili, že s Ruskem a Běloruskem o ničem diskutovat nechtějí a své delegáty ze sjezdu ve Švýcarsku odvolali.

"Silně odsuzujeme ruskou účast na setkáních FIS. Asociace rozhodla o tom, že se norští zástupci nebudou účastnit žádných jednání, u kterých budou přítomni reprezentanti Ruska a Běloruska," oznámila prezidentka norského lyžařského svazu Tove Moe Dyrhaugová.

Odlišný postoj zaujali Finové, kteří sice rovněž nesouhlasí s ruskou a běloruskou účastí na několika desítkách plánovaných mítinků, ale své delegáty z nich nestáhli zejména kvůli tomu, že by pak vliv dotyčných zemí na výsledek diskusí byl silnější.

"Podle našeho svazu je důležité, abychom u jednání byli nejen kvůli příští sezoně, ale také kvůli tomu, abychom mohli nahlas mluvit o našem negativním postoji k účasti Ruska a Běloruska. Kdybychom na jednání nepřišli, tak by to znamenalo, že nemůžeme zaujmout postoj k některým důležitým problémům, které naopak Rusko a Bělorusko mohou ovlivnit. A to rozhodně nechceme," prohlásil Ismo Hämäläinen, výkonný ředitel finského lyžařského svazu.

Také švédský svaz se zatím spokojil jen s verbální kritikou a apelem na řešení situace. "Je špatné, že se Rusové jednání účastní," prohlásila pro norský web VG Karin Matssonová, předsedkyně švédské asociace.

Mezinárodní lyžařská federace již oznámila, že se rozkolem ve vlastních řadách bude zabývat, na jednání by ovšem měl tento problém přijít až na konci října.