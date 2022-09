Žádné výhody pro sportovce, řekl ruský ministr. Trenéři povolaných hvězd protestují

Ruský ministr sportu Oleg Matycin prohlásil, že ruští sportovci, kteří v rámci částečné mobilizace dostali povolávací rozkaz a budou bojovat ve válce na Ukrajině, nemohou očekávat žádná privilegia.

Krasobruslařský vicemistr Ruska Makar Ognatov je jedním ze sportovců, který by měl odjet bojovat na Ukrajinu. | Foto: Reuters

"Sport nemůže být oddělen jako zvláštní komunita, která by měla mít nějaké zvláštní výhody," prohlásil Matycin na konferenci o Rusku jako sportovní velmoci. Od sportovců očekává, že se zapojí do války, pokud to bude potřeba.

Navázal tak na nedávná slova prezidenta Ruského olympijského výboru Stanislava Pozdňjakova, který řekl, že pro ruské sportovce by měla být čest narukovat do války.

Postup ruských představitelů však vyvolal nesouhlas mezi některými trenéry. "Očekával jsem, že se to reprezentantů týkat nebude," podivoval se pro web Championat.ru Alexander Žulin, kouč ruských tanečních párů krasobruslařů.

Mezi těmi, kdo obdrželi povolávací rozkaz, jsou totiž třeba i krasobruslaři Dmitrij Alijev, mistr Evropy z roku 2000, a Makar Ignatov, vicemistr Ruska z loňského roku.

Žulin doufá, že se oba krasobruslaři přijdou na vojenskou správu jen ukázat a zapsat. "Nemyslím si, že by byli nasazeni. Kdyby byli povoláni, tak to podle mě není správné rozhodnutí. Tohle jsou lidi, kteří nemají žádné (vojenské) zkušenosti," divil se.

Také renomovaná trenérka Taťjana Tarasovová se proti předvolání špičkových krasobruslařů na vojenskou správu ohradila. Myslí si, že se to mohlo odložit na konec sezony.

"Hlavní reprezentační tým je velmi malý a tihle dva do něj patří. Je to čtyři až pět lidí v zemi. Můžete spočítat naše hlavní sportovce na prstech obou rukou. Takhle nebude mít kdo závodit na mistrovství Evropy a světa," protestovala.

Nezmínila se o tom, že aktuálně nesmí na mezinárodní scéně kvůli okupaci Ukrajiny startovat nikdo z ruských krasobruslařů.

Povolávací rozkaz obdržel i bývalý fotbalový reprezentant Dinjar Biljaletdinov, nejmenovaní cyklisté, snowboardisté či hokejisté.

Částečnou mobilizaci vyhlásil Putin 21. září, týkat by se měla asi 300 000 lidí s předchozími vojenskými zkušenostmi.

Podle zahraničních agentur se ale množí případy, kdy jsou povoláni staří, nemocní nebo vojensky nezkušení lidé včetně studentů.

Po vyhlášení mobilizace podle listu Novaja Gazeta statisíce Rusů uprchly ze země, aby se vojenské povinnosti vyhnuly.

Podle médií zůstalo kvůli obavám z narukování například pět pracovníků realizačního týmu ruské fotbalové reprezentace v Kazachstánu, kde hrál národní tým přípravný zápas.