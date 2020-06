Češi si drží želízko pro zimní hry v Pekingu. Talentovaný akrobat do Rakouska neuteče

Chtěl utéct do reprezentace Rakouska, kde sedm let žije a trénuje, ale zatím bude dál nosit českou vlaječku. Vítěz mládežnické olympiády v lyžařském Big Airu šestnáctiletý Matěj Švancer minimálně prozatím plány na změnu národního týmu odložil.

Na letošních zimních hrách mládeže udivoval Švancer svět obřími skoky a videa jeho triků obletěla svět sociálních sítí. Platí za velký talent, o kterém by mělo být brzy slyšet i mezi dospělými.

Jeden z jeho skoků na olympijských hrách mládeže.

Švancer a jeho rodina chtěli změnit občanství i reprezentační barvy kvůli snadnějšího fungování v Rakousku. Při únorovém závodě Světového poháru v Big Airu v Deštném s nimi ale zástupci českého lyžařského svazu znovu jednali.

"Dali jsme mu nějaké podmínky, aby zůstal. Byl takovej na vahách. Aby přestoupil do Rakouska, muselo by se to stihnout do května, což se nestihlo. Určitě příští rok bude závodit za Českou republiku," řekl šéf svazu Lukáš Heřmanský na dnešní tiskové konferenci.

Švancera, který se díky svým výkonům dostal mezi pět nejlepších mladých sportovců Evropy, upozornil na větší konkurenci v rakouském týmu. O dvě místa v olympijském závodě by se mohli ucházet minimálně tři kvalitní závodníci.

"Je to jenom na něm, ale myslíme, že by mohl závodit v roce 2022 za Českou republiku. Pevně věřím, že Matěj bude do zimních olympijských her závodit za Česko," dodal Heřmanský.

Freestylový lyžař Švancer na lednové mládežnické olympiádě v Lausanne vyhrál Big Air a skončil čtvrtý v slopestylu. Rodákovi z Prahy jen těsně unikla medaile i na loňském mistrovství světa juniorů.