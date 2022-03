Ledecké super-G v Lenzerheide nevyšlo, Brignoneová získala malý glóbus

Italská lyžařka Federica Brignoneová vyhrála poprvé v kariéře hodnocení Světového poháru v superobřím slalomu. Malý křišťálový glóbus získala s předstihem po dnešním devátém místě ve švýcarském Lenzerheide. Ester Ledecká skončila na náročné trati na sjezdovce Silvana Beltramettiho s velkou ztrátou šestadvacátá.

Premiérové vítězství v SP vybojovala Francouzka Romane Miradoliová, za kterou česká závodnice zaostala o 4,26 vteřiny. Američanka Mikaela Shiffrinová se po neúspěšné olympiádě v Pekingu vrátila do seriálu druhým místem a osamostatnila se v čele celkového pořadí. Třetí skončila domácí hvězda a olympijská vítězka v super-G Lara Gutová-Behramiová.

Před Ledeckou čtyři z pěti startujících vypadly. Češka jela před zraky švýcarského tenisty Rogera Federera, který se v dobré náladě pod svahem se sjezdařkami bavil a fotil, viditelně opatrněji. V cíli ztrácela téměř tři vteřiny na momentálně vedoucí Francouzku Tessu Worleyovou.

Nakonec se Ledecká propadla na 26. místo, což je její nejhorší umístění v superobřím slalomu v SP od prosince 2019, kdy ve Svatém Mořici skončila o místo za bodovanou třicítkou.

Ledecká tak nenavázala na úspěšné předchozí starty. Před týdnem ve dvou sjezdech v Crans Montaně obsadila první a druhé místo. Předtím skončila na olympijských hrách v Pekingu čtvrtá v kombinaci a v superobřím slalomu obsadila páté místo.

Brignoneová měla jistý triumf v disciplíně už před svou jízdou. Jediná konkurentka, která ji ještě mohla ohrozit, krajanka Elena Curtoniová závod nedokončila. Sjezdařky čeká už jen jedno super-G ve finále SP ve Francii. "Je to skvělé, ale jízda dobrá nebyla," řekla Italka

Jednatřicetiletá lyžařka získala pátý glóbus v kariéře. Dva má za kombinaci, jeden za obří slalom a ten nejcennější za celkové pořadí.

V boji o celkový triumf má Shiffrinová v čele náskok 67 bodů před Slovenkou Petrou Vlhovou, která dnes byla osmnáctá. V neděli se v Lenzerheide pojede obří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Lenzerheide (Švýcarsko):

Ženy - superobří slalom: 1. Miradoliová (Fr.) 1:19,87, 2. Shiffrinová (USA) -0,38, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,88, 4. Bassinová (It.) -0,90, 5. Mowinckelová (Nor.) -0,94, 6. Worleyová (Fr.) -1,37, 7. Weidleová (Něm.) -2,02, 8. Gisinová (Švýc.) -2,04, 9. Gaucheová (Fr.) a Brignoneová (It.) obě -2,20, …26. Ledecká (ČR) -4,26.

Průběžné pořadí super-G (po 8 z 9 závodů): 1. Brignoneová 506 b., 2. Curtoniová 374, 3. Goggiaová (obě It.) 332, 4. Shiffrinová 300, 5. Gutová-Behramiová 286, 6. Tipplerová (Rak.) 259, …23. Ledecká 86.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1106, 2. Vlhová (SR) 1039, 3. Brignoneová a Goggiaová obě 851, 5. Hectorová (Švéd.) 682, 6. Suterová (Švýc.) 657, …17. Ledecká 389, 54. Dubovská (ČR) 108.