Bývalý skokan na lyžích Hájek zmizel. Policie po něm už měsíc marně pátrá

Český rekordman v letech na lyžích Antonín Hájek je již měsíc nezvěstný a pátrá po něm policie. Podle spekulací by pětatřicetiletý bývalý skokan, olympionik z her ve Vancouveru i Soči a později trenér ženské reprezentace mohl být v Malajsii. Uvedl to deník Blesk.

Podle informací Blesku policie hledá Hájka od 2. října. "Pátrání po pohřešované osobě aktuálně stále probíhá. Informaci o pohřešování osoby jsme přijali od rodiny. Muž o sobě do dnešního dne nepodal žádnou zprávu. Přijmeme jakékoliv informace, které by vedly k jeho případnému vypátrání," řekla deníku policejní mluvčí Adéla Fialová. Hájek je držitelem českého rekordu v letech výkonem 236 metrů, který předvedl na MS v Planici v roce 2010. Rodák z Frýdlantu ukončil kariéru před sedmi lety. Ve Světovém poháru byl dvakrát těsně za stupni vítězů čtvrtý. Na OH v Kanadě skončil sedmý na velkém můstku a na MS v letech nejlépe osmý.