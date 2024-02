Adamczyková hodně kličkovala. Dělala jsem si to těžší, říkala po pátém místě

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková skončila pátá v závodě Světového poháru v gruzínském Gudauri.

Po dvou medailových úspěších nepostoupila česká hvězda poprvé v sezoně, kterou zahájila až po konci svého působení v taneční show StarDance, do velkého finále. Pak však byla nejrychlejší alespoň v tom malém.

Dvojnásobná mistryně světa Adamczyková vyhrála čtvrtfinálovou jízdu. Se štěstím se vyhnula karambolu, když těsně za ní spadly Francouzka Manon Petit Lenoirová a Švýcarka Sina Sigenthalerová, a pak předjela Leu Castovou z Francie.

Těsný souboj v semifinále už jí postup nepřinesl. Cílem projela třetí za vedoucí ženou Světového poháru Francouzkou Chloé Trespeuchovou a Australankou Belle Brockhoffovou.

Olympijská vítězka ze Soči tak nemohla navázat na triumf ze Svatého Mořice a druhou příčku ze sobotního závodu v Gudauri.

Pak ovšem stylem start-cíl ovládla malé finále a díky pátému místu se posunula na čtvrtou příčku v průběžném hodnocení seriálu.

"Pořád jsem se trápila se startem. V semifinále mi to nevyšlo tak ideálně jako minule. Hodně jsem kličkovala. Dělala jsem si to těžší chybami, které jsem dělala, bylo to kousek od postupu," hodnotila Adamczyková.

Chuť si spravila v jízdě o páté až osmé místo. "Tam se mi vůbec nejčistěji povedla startovní rovinka. Odjíždím s dobrým pocitem, že to byla nejlepší startovní rovinka. Jela jsem to pěkně, jsem spokojená," pokračovala úspěšná snowboardcrossařka.

"Samozřejmě kdyby to bylo velké finále, je to paráda, ale nemůžu se zlobit. Druhé a páté místo je úspěšný výlet," dodala trojnásobná vítězka celkového hodnocení Světového poháru.

Ve finále to dlouho vypadalo na vítězství Trespeuchové, ale ze zadní pozice zaútočila mistryně světa z roku 2021 Britka Charlotte Bankesová, která poprvé v této sezoně vyhrála individuální závod. Druhá dojela Trespeuchová, třetí byla Brockhoffová.

Mužům stejně jako v sobotu kraloval Kanaďan Eliot Grondin, jenž ovládl čtvrtý z pěti závodů v této sezoně. Za ním dojeli Australan Cameron Bolton a Ital Omar Visintin.

Všichni tři čeští reprezentanti Kryštof Choura, Jan Kubičík a Radek Houser vypadli ve vyřazovacím předkole, které tentokrát nahradilo standardní kvalifikaci.

Světový pohár ve snowboardcrossu bude pokračovat od 1. do 3. března ve španělské Sierra Nevadě.