Praha usiluje o start Tour de France. Etapy do Berouna a Varů ale předběhly události

Tour de France začínala za posledních osm ročníků hned pětkrát v zahraničí. V nedaleké budoucnosti by mohla start nejslavnějšího cyklistického závodu hostit také Praha, její magistrát jedná o této možnosti s pořádající agenturou, Škodou a cyklistickým svazem.

Letošní Tour de France startovala v Bruselu, v budoucnu by mohla zamířit do Prahy. | Foto: Reuters

První informaci o možném zapojení českého hlavního města přinesla po konci letošního ročníku Tour de France ve své reportáži Česká televize.

"Praha je nádherné město, jedno z nejkrásnějších hlavních měst vůbec. Pokud bude jednou kandidovat, budeme to posuzovat s největší možnou pozorností," podotkl ředitel legendárního závodu Christian Prudhomme.

Technický ředitel Thierry Gouvenou potvrdil, že by Praha mohla vstoupit do hry o pořadatelství Tour. "Vím, že město Praha už navázalo kontakty s naší pořádající agenturou ASO," informoval Gouvenou na konci července.

Jednání skutečně probíhají, Praha má o cyklistický svátek značný zájem. "Jednáme v součinnosti s Českým svazem cyklistiky, se Škodou Auto a s pořádající agenturou," řekl Aktuálně.cz pražský radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral (piráti).

Náklady na organizaci etapy Tour nebo přímo startu třítýdenního závodu šplhají k cenám v řádu statisíců eur, a tedy jednotek milionů korun. Letos se Tour rozjela v Bruselu, příští rok odstartuje ve francouzském Nice a v roce 2021 bude takzvaný Grand Départ hostit Kodaň.

"Od roku 2022 je to otevřené. Snažíme se dělat všechno pro to, abychom sem Tour dostali. Jednání postupují, ale nedokážu nyní odhadnout, jak se vyvinou. Oficiální stanovisko podáme spolu s partnery za tři nebo čtyři měsíce. Stále je to dost citlivé téma," přidal Šimral.

Zřejmě také proto je Český svaz cyklistiky v otázce Tour spíše zdrženlivý. "Slyšel jsem, že se na tom pracuje, ale nic bližšího nevím. Až nás někdo bude kontaktovat, budeme to řešit, teď však nic konkrétního nevíme," reagoval na dotaz Aktuálně.cz prezident svazu cyklistů Petr Marek.

Šimral naopak poznamenal, že na začátku příštího roku by měla do Prahy dorazit delegace zástupců organizující agentury ASO, se kterými se bude jednat o podání kandidatury. Hlavní město ji zatím vyřízenou nemá.

"Kandidaturu podáme, pokud nám předběžná jednání potvrdí, že máme reálnou šanci pořadatelství získat," vysvětlil pražský radní. Tour v Praze by mohl nahrávat také fakt, že hlavním sponzorem závodu je již od roku 2003 největší český výrobce automobilů Škoda Auto.

Závody cyklistických Grand Tour se na českém území ještě nikdy nejely, přestože před nedávnem existovaly snahy dostat do Česka Giro d'Italia. Spekulovalo se o letech 2017 či 2018 a ve věci se angažoval politik Václav Klaus mladší (Trikolóra hnutí občanů). Jednání ovšem úspěšná nebyla a Giro začalo v roce 2017 na Sardinii, o rok později dokonce v Izraeli.

Náznak, že snahy o pořádání Tour de France jsou o trochu dál, přinesla minulý týden fanouškovská stránka Petera Sagana na Facebooku, když zveřejnila profily tří navrhovaných etap Tour v Česku pro rok 2023.

Itineráře etap jsou vyvedeny v oficiálním vizuálním stylu Tour de France a podle popisku pocházejí z dílny La Flamme Rouge, což je tvůrce profilů tras největších cyklistických závodů, včetně "staré dámy".

18,5 kilometru dlouhá pražská časovka vede z Josefova na Vítkov přes průjezdní body, jakými jsou strahovský stadion či Karlovo náměstí.

Další etapa v okolí hlavního města, dlouhá 160,5 kilometru, vede cyklisty přes Slaný či Beroun a obsahuje dvě vrchařské prémie.

Na internetu se objevil také nástin 195 kilometrů dlouhého přejezdu z Prahy do Karlových Varů s několika zajímavými stoupáními a celkem pěti vrchařskými prémiemi.

Nakonec se však ukázalo, že tři navrhované etapy jsou pravděpodobně zatím pouze dílem uživatelů stránek La Flamme Rouge, kde cyklističtí nadšenci diskutují o závodech nebo etapách a sami mohou modelovat profily vlastních tras.

Šimrala zjištění o návrzích etap překvapilo. Zároveň vyloučil, že jde o oficiální práci. "To nás někdo skutečně předběhl, takhle daleko zdaleka nejsme," pousmál se. "My už jsme začali teoreticky promýšlet, kudy by etapy vedly, ale jsme úplně na začátku, a proto se nechci podrobněji vyjadřovat," doplnil pražský radní.

Tour de France v Česku by znamenala pro Prahu a celou zemi obrovskou reklamu. Už na začátku příštího roku by tedy měla být situace jasnější.