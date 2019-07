Slovensko se raduje, Sagan slaví na letošní Tour de France první etapové vítězství

před 1 hodinou

Trojnásobný mistr světa Peter Sagan se v páté, první kopcovité etapě dočkal premiérového vítězství na letošní Tour de France. Devětadvacetiletý slovenský národní hrdina suverénně vyhrál spurt v Colmaru a celkově na Tour slavil etapové prvenství již podvanácté.

Sagan si zároveň pojistil zelený trikot pro lídra bodovací soutěže, ve žlutém dresu pro průběžně vedoucího cyklistu závodu zůstal Francouz Julian Alaphilippe.

V hlavním balíku bez časové ztráty dojel na 50. místě Roman Kreuziger. Ve čtvrtek už čeká peloton horská zkouška.

V dnešní 5. etapě ze Saint-Dié-des-Vosges, dlouhé 175,5 kilometru, prověřily peloton zatím největší kopce 106. ročníku "Staré dámy". Dvě stoupání byla třetí kategorie, dvě vrchařské prémie druhé kategorie. Během stoupání odpadla většina spurtérů.

Sagan situace využil dokonale, za ním protnuli cíl světový šampion v cyklokrosu Belgičan Wout van Aert a Ital Matteo Trentin. "Je potřeba být trpělivý a vítězství přijdou," pochvaloval si hvězdný člen německé stáje Bora-hansgrohe.

"Všem z týmu patří velký dík, kontrolovali jsme závod po celý den, na rovných úsecích až po finiš. Kdybych zase nevyhrál, pak by se všichni ptali, co se se mnou děje. No a neděje se nic, každý potřebuje štěstí a dobrý den, aby mohl vítězit," dodal Sagan, jenž už šestkrát na Tour bodovací soutěž celkově ovládl.

Ve čtvrtek přijde na řadu poprvé horská etapa a očekává se útok na celkové pořadí. Z Mylhúz cyklisté pojedou 160,5 km na La Planche des Belles Filles, neboli Planinu krásných dívek. Vrchařských prémií bude sedm, z toho čtyři první kategorie.