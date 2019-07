"Omlouváme se celému světu." Hříšníci natočili společné video, vyloučení z Tour platí

před 35 minutami

Předvedli nebezpečný incident a vedení Tour s nimi nemělo slitování. Britský jezdec Luke Rowe a bývalý mistr světa v časovce Němec Tony Martin dostali z nejslavnějšího cyklistického závodu světa padáka. A nezabralo odvolání, omluvy všem kolem dokola ani společné usmiřující video.

Oba týmy se postavily za své závodníky a podaly ještě ve středu večer společně protest proti jejich diskvalifikaci. Vyloučení za strkanici podle nich bylo příliš přísným trestem. Jako dostatečný trest navrhovaly varování a pokutu. Jejich snaha zvrátit rozhodnutí jury však byla zamítnuta a do dnešní etapy hříšníci neodstartovali.

Incident Rowea a Martina na trati Tour:

Martin knocks Rowe off balance to prevent from passing as Team Jumbo Visma and Team Ineos fight to take lead. @carltonkirby pic.twitter.com/uR1diJam9y — Hoosier Madness (@HoosierMadness) July 25, 2019

Nepomohlo ani video, které spolu natočili. "Bojovali jsme před posledním stoupáním, měli jsme za sebou pět hodin na slunci, v pětatřicetistupňovém vedru. Měli jsme toho plné zuby," líčil Martin ve společném videorozhovoru pro magazín Velon.

"A pak se to stalo, můžete to vidět na záběrech. Moc mě mrzí, co se stalo. Cítím se teď strašně, ale bylo to v zápalu boje, a to se prostě někdy ve sportu stane. Chci se omluvit Lukeovi, týmu Ineos i celému cyklistickému světu," kál se Martin.

"Myslím si, že jste všichni viděli, co se stalo. Prostě jsme oba bojovali, nešlo o nic vážného, přihodilo se to čtrnáct kilometrů před cílem. Poslední kilometry jsme odjeli spolu, vůbec jsme si neuvědomovali, že by se stalo něco špatného. Podali jsme si ruce," přidal se Velšan Rowe, jenž jel svou pátou Tour.

Společný rozhovor obou hříšníků:

Společný rozhovor Lukea Rowea a Toniho Martina | Video: Youtube.com

Incidentu dál nevěnovali žádnou pozornost, přísný trest tak vůbec nečekali. "Byl to pro nás šok," přiznal Rowe. "Strašný šok. Jsem hrozně zklamaný. Mohli nám dát druhou šanci, abychom ukázali, že už se to nestane," navázal Martin.

"Opustit tým v tak důležité chvíli, kdy bojujeme o celkové stupně vítězů v Paříži, a takovým způsobem, to je špatné. Ale nic se s tím nedá dělat, rozhodnutí padlo a my ho musíme akceptovat," dodal Němec, který na Tour v barvách ekipy Jumbo-Visma pomáhal průběžně třetímu Nizozemci Stevenu Kruijswijkovi.

"Je to největší sportovní událost na světě se spoustou jezdců a kamarádů. Cítím, že jsem zklamal je i sám sebe. Oba jsme chtěli odvést svou práci, možná jsme překročili nějakou hranici. Ale je to dost kruté," povzdechl si Rowe, jenž měl být k ruce zatím druhému krajanovi Geraintu Thomasovi.