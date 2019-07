Krupobití a sníh zastavily Tour. Po předčasně ukončené etapě je ve žlutém Bernal

Aktualizováno před 1 hodinou

Dosavadní lídr celkového pořadí Julian Alaphilippe poté, co byla dnešní etapa Tour de France kvůli počasí předčasně ukončena | Foto: Reuters

Egan Bernal z týmu INEOS poté, co organizátoři předčasně ukončili 19. etapu Tour de France, což mu pomohlo do čela celkového pořadí | Foto: Reuters

Egan Bernal z týmu INEOS projíždí kolem sněhových polí v dnešní etapě Tour de France, po níž se dostal do vedení v celkové klasifikaci | Foto: Reuters

Devatenáctá etapa Tour de France byla kvůli bouřce s krupobitím a nánosům štěrku na trati ukončena zhruba 30 km před cílem a zůstane bez vítěze. V Tignes, kde měla etapa končit, dokonce museli v cílovém prostoru odklízet sníh těžkou technikou. Novým vedoucím jezdcem je kolumbijský cyklista Egan Bernal, jenž úspěšně nastoupil během dlouhého výšlapu na nejvyšší alpský průsmyk Col de l'Iseran a zlikvidoval manko minuty a půl, které měl na dosavadního lídra, Francouze Juliana Alaphilippa.

Alaphilippe jel ve žlutém trikotu 14 etap, ale dnes na Bernalův nástup nestačil a o náskok přišel. O šanci smazat ztrátu v následujícím sjezdu jej připravil verdikt organizátorů, kteří s ohledem na bezpečnost jezdců etapu ukončili.

"Nikdy se mi nic podobného nepřihodilo. Ale bezpečnost nade vše, závodit se v tom nedalo," řekl Roman Kreuziger. "Jelo se naplno od začátku, závodilo se bláznivě. Když jsem kus pod vrcholem dostal informaci, že se na kopci končí, jel jsem na úplné maximum, abych minimalizoval ztrátu," dodal jediný český účastník závodu, který zůstal na průběžném 15. místě.

Na vrchařské prémii na Col de l'Iseran ve výšce 2770 metrů byl jako první Bernal, ale premiérového etapového vítězství na Grand Tour se nedočkal.

"Ani nevím, co se stalo. Nastoupil jsem, všechno šlo skvěle, a najednou mi řekli, abych zastavil," popsal netradiční konec etapy Bernal. "Když mi pak oznámili, že mám žlutý trikot, nevěřil jsem tomu," řekl vítěz generálky na Tour Kolem Švýcarska.

Alaphilippe se ztrátou žlutého trikotu smířený. "Čekal jsem to, nemám proč litovat. Dal jsem do toho všechno, ale porazil mě lepší jezdec," uznal. "Od okamžiku, kdy jsem poprvé oblékl žlutý dres, jsem byl jako ve snu, ale nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl celou Tour vyhrát," dodal.

Do plánovaného cíle v Tignes cyklisté nedorazili, neboť trať byla kvůli nánosům krup, vody a štěrku nesjízdná. Zpráva o ukončení závodu po 89 kilometrech zastihla čelo ve Val d'Isére, jako konečný výsledek se počítají časy z posledního stoupání. Díky tomu se Col de l'Iseran zapíše jako nejvýše položený cíl v historii Tour.

Po Bernalovi jím projel jako druhý Brit Simon Yates, třetí byl Francouz Warren Barguil. Obhájce titulu Brit Geraint Thomas i průběžně čtvrtý Nizozemec Steven Kruijswijk na Kolumbijce ztratili zhruba minutu, Alaphilippe dvě. Ještě hůře než Alaphilippe dopadl jeho krajan a pátý muž celkového pořadí Thibaut Pinot, který musel kvůli zranění v průběhu etapy závod vzdát.

Bernal má před Alaphilippem náskok 45 sekund a může se stát prvním kolumbijským vítězem Tour. Zároveň by se ve 22 letech zařadil i mezi nejmladší vítěze "Staré dámy", v novodobé historii by byl vůbec nejmladší. Bernalův stájový kolega Thomas ztrácí na třetím místě už více než minutu.

O vítězi Tour definitivně rozhodne sobotní 19. etapa z Albertville do Val Thorens se třemi náročnými stoupáními. To nejdelší čeká jezdce na závěr, cíl leží po více než 33 km dlouhém výšlapu ve výšce 2365 metrů. V neděli cestou do Paříže už se nezávodí.