Pozor, řítí se "Kalamita Jasper". Philipsen se vloni na Tour ztrapnil, letos dominuje

Mimo favority celkové klasifikace je Jasper Philipsen jasně nejvýraznější postavou letošní Tour de France. V prvním týdnu závodu opanoval belgický cyklista tři etapy a dává zapomenout na nelichotivou přezdívku, kterou mu dříve přišili kvůli různým trapasům a smolným momentům.

V pátek v Bordeaux přespurtoval zkušeného Marka Cavendishe a nedovolil mu osamostatnit se od legendárního Eddyho Merckxe na čele statistiky vyhraných etap Tour de France.

On sám je jezdcem, který si letošní Tour v prvním týdnu zcela podmanil. Jasper Philipsen, belgický sprinter stáje Alpecin-Deceuninck, nedal soupeřům šanci ve třech hromadných dojezdech ze tří.

"Kdybyste mi to řekli před týdnem, pomyslel bych si, že jste se zbláznili. Zatím je to pro nás jako sen, snová Tour," usmíval se pětadvacetiletý cyklista po třetím triumfu.

Fanoušci ho mohli poznat i v jedné z epizod seriálu "Tour de France: Bez příkras", který před letošní Tour vydala streamovací platforma Netflix a který zmapoval dění i příběhy jednotlivých jezdců z loňského ročníku největšího cyklistického závodu.

Philipsen tam byl nejdříve vykreslen jako "velmi hodný a empatický kluk", ale zároveň jako věčný smolař s přezdívkou "Jasper Disaster", v překladu do češtiny katastrofa, pohroma či kalamita.

Popisoval, jak si čas od času zapomene před tréninkem helmu nebo jiný kus cyklistického vybavení. Netflix na kameru zachytil i to, kterak se Belgičanovi smějí parťáci z týmu, poté co při tréninku šlápl do lejna. "Vždycky jsi to ty," ozývalo se.

"Takové věci se mi stávají," culil se Philipsen.

"Mně se ta přezdívka nelíbí. V cyklistice není na pohromy místo, musíte dělat vše správně. Není možné, abyste si jeden den zapomněli helmu, druhý ponožky a třetí boty," říkal v dokumentu naopak přísně Christoph Roodhooft, sportovní ředitel Philipsenovy stáje Alpecin-Deceuninck.

Mrzelo ho hlavně to, že na Tour v roce 2021 dojel Philipsen šestkrát mezi nejlepší trojicí etapy, ale ani jednou nevyhrál.

Vloni se zase ve čtvrté etapě "Staré dámy" ztrapnil tím, že při průjezdu cílem bouřlivě slavil vítězství, přestože skončil druhý. Nevšiml si totiž, že balíku těsně před koncem etapy ujel Wout van Aert.

"Taková ostuda, co to sakra bylo?" vztekal se Philipsen, když zjistil, kdo skutečně vyhrál. Tehdy mu po etapě nebylo vůbec do smíchu.

V dalším průběhu loňského závodu ale začal nálepku nešťastníka trhat. V cíli patnácté etapy už byl doopravdy první, závěr Tour si potom osladil triumfem v ikonickém dojezdu na Champs-Élysées v Paříži.

A jak vloni na Tour skončil, tak letos navázal.

V pondělí Philipsen ve třetí etapě ovládl první ryzí dojezd spurterů. Po závodě se ještě řešila jeho dráha v cíli a to, zda proti pravidlům neodřízl pátého Van Aerta. Ale ne, tentokrát žádné provinění, žádná pohroma.

O den později Belgičan triumfoval v dojezdu na autodromu v Nogaru, v pátek v Bordeaux. Ostatní rychlíci zatím nedostali šanci, Philipsen si navíc vyjel slušný náskok v bodovací soutěži o zelený dres.

"Jedeme dál a snad přidáme další vítězství. Teď už začínám pokukovat také po Paříži," přiznal.

Tour potrvá ještě dva týdny. Během nich bude Belgičan usilovat o další sprinterské úspěchy, zároveň však musí přečkat těžké horské zkoušky, aby mohl pomýšlet na uchování zeleného dresu a obhajobu v Paříži.