Hrdina, nebo hlupák? Američan jede Tour se zlomenou lopatkou. Trpí, ale vzdát se nehodlá

před 56 minutami

Skutečným testem jeho sebezapření bude devátá etapa s úsekem po kočičích hlavách na trase jarní klasiky Paříž-Roubaix.

Lorient - Pouhé dvě hodiny si americký cyklista Lawson Craddock skutečně užíval Tour de France, další stovky kilometrů už po pádu absolvoval se zlomenou lopatkou. Přesto dokončil v úterý i čtvrtou etapu a vzdát nehodlá. I proto, že bojuje nejen za sebe, ale i za rodný Houston a tamní velodrom poničený loňským hurikánem.

Šestadvacetiletý jezdec stáje EF Education First-Drapac spadl v první etapě zhruba po 100 kilometrech v občerstvovací zóně. Zlomil si lopatku a roztrhl obočí. Do cíle dojel poslední, stejně tak v druhé etapě. Opět se ztrátou okolo osmi minut.

V pondělní týmové časovce se však podílel na skvělém šestém místě a zvládl i dalších 195 km v úterý v Bretani. Se zlomenou lopatkou jede už čtyři dny. "Budu bojovat. Uvidím, jak to půjde, ale to poslední, co bych chtěl, je dostat do nebezpečí ostatní jezdce nebo sebe. Věřím, že bolest bude ustupovat," řekl cyklista z Texasu a devátý muž v letošní klasice Amstel Gold Race.

Někteří ho nazývají hrdinou, jiní hlupákem. Jeho krajané v Houstonu ho ale mají za hrdinu, protože za každou dokončenou etapu na Tour věnuje na rekonstrukci velodromu v rodném městě 100 dolarů. A na sociálních sítích se začali s dary přidávat i fanoušci.

Na Tour de France Craddock pomáhá lídrovi týmu Rigobertu Uránovi, jenž loni skončil na "Staré dámě" celkově druhý. Sám Craddock uzavírá průběžné pořadí, na 173. místě ztrácí na čelo pelotonu přes 22 minut. Skutečným testem jeho sebezapření bude nejpozději devátá etapa s úsekem po kočičích hlavách na trase jarní klasiky Paříž-Roubaix.