Výjimečný závodník, výjimečná smlouva. Bernal zůstane v týmu Sky do roku 2023

před 14 minutami

Kolumbijský cyklista Egan Bernal podepsal s týmem Sky smlouvu na pět let. Talentovaný jezdec ohromil při letošním debutu na Tour de France a zvítězil v závodě Kolem Kalifornie.

Londýn - Kolumbijský talent Egan Bernal získal nezvykle dlouhou smlouvu s cyklistickým týmem Sky. Elitní britská stáj si pojistila služby jednadvacetiletého jezdce až do konce roku 2023.

"Smlouva na pět let je výjimečná, ale Egan je výjimečný talent. Je to jasný signál, že věříme, že Egan může v příštích letech vyhrávat ty největší světové závody," řekl šéf Sky Dave Brailsford, jehož jezdci v posledních sedmi letech šestkrát ovládli Tour de France.

Bernal letos při svém debutu na Grand Tour pomohl vyhrát Tour Britovi Geraintu Thomasovi a sám obsadil 15. místo. Ve své první sezoně v barvách Sky zvítězil v závodě Kolem Kalifornie, byl druhý na Kolem Romandie a šestý na Tour Down Under.

Má pocit, že dlouholetý kontrakt se Sky pro něj znamená novou životní etapu. "Pět let je dlouhá doba a v cyklistice to není obvyklé, ale tým se ke mně chová skvěle. Nabídli mi všechno, co si mohu přát. Jsem natěšený na to, co přijde," uvedl Bernal.