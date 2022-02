1600 schodů střemhlav a skok skrz dům. Slavík v Chile sahal po zlatém hattricku

Podívejte se na dechberoucí sjezd bikera Tomáše Slavíka v chilském Valparaísu. Českého šampiona nakonec jen 0,04 sekundy dělilo od toho, aby na legendární trati získal svůj třetí titul.

"Zlehka, zlehka, hop," glosoval svůj let nad jednou ze schodovitých pasáží letošního sjezdu ve Valparaísu Tomáš Slavík. Podívejte se na celou jeho jízdu. | Video: YT/Tomas Slavik

Tomáš Slavík je trojnásobným mistrem světa ve fourcrossu a dvakrát vyhrál legendární sjezd v chilském Valaparaísu. I proto se rozhodl celou zimu připravovat na nejdelší a nejslavnější ze všech městských sjezdů, aby i zde zvítězil potřetí.

Nakonec se mu to sice nepovedlo, ale v nedělním závodě k tomu chybělo jen maličko. Vítězný Pedro Ferreira zaznamenal čas jen o čtyři setiny sekundy rychlejší než čtyřiatřicetiletý Slavík, přezdívaný "Datel".

"Kruci, to byl docela těžký pracovní den. Úžasný závod, na jehož konci mi chybělo jen 0,04 sekundy. Ale chutnal mi každý metr," glosoval své druhé místo český biker na Facebooku.

Slavík zde vyhrál v letech 2017 a 2018, o rok později 2019 ho během jízdy potkal ošklivý karambol, po kterém byl pět minut v bezvědomí. Na stejném místě přitom letošní závod začínal.

"Mně tam tehdy ustřelilo kolo, a když se na to video podíváte, tak si můžete udělat docela dobrou představu, co se taky může stát," popsal Slavík, co se tehdy stalo.

Pád Tomáše Slavíka ve Valparaísu 2019 | Video: Youtube.com

V následujících dvou letech zmařil jeho účast na závodě covid a s ním spojené restrikce.

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, jak se závod oficiálně jmenuje, prochází centrem třísettisícového přístavního města na západním pobřeží Chile, které chrání UNESCO. Mezi bikery je přitom považován za největší a nejtěžší městský sjezd na světě.

Letošní trať měřila více než 2400 metrů a bikeři během sjezdu překonali více než 1600 schodů a mnoho umělých překážek, které pro ně pořadatelé nachystali, včetně skokánků, klopených zatáček či průjezdů otevřeným domem. Jezdci přitom na trati dosahují rychlosti, která se blíží 70 kilometrům v hodině.