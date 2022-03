Kurkle v ruském týmu nemohl závodit a nedostával výplatu. A tak se vrací

K aféře kolem postupu europoslance a advokáta Stanislava Polčáka (STAN) v kauze Vrbětice se Sněmovna sejde příští týden ve čtvrtek. Mimořádnou schůzi ve středu svolala z podnětu poslanců opozičních SPD a ANO předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Po zveřejnění případu se odměny vzdal a rezignoval na funkci místopředsedy STAN.

Žádost o svolání mimořádné schůze iniciovalo hnutí SPD, potřebné podpisy dodalo ANO. Podnět musí podepsat nejméně 40 poslanců. Navrhovaný program schůze nese název "Politické podnikání Stanislava Polčáka, místopředsedy hnutí STAN".

Opozice neprosadila debatu o Polčákově postupu minulý týden na běžné sněmovní schůzi. Koalice navrhované zařazení nového bodu do jejího programu vetovala. Je pravděpodobné, že dolní komora zamítne koaliční většinou hlasů i návrh programu mimořádné schůze. Schůze by se v takovém případě neuskutečnila. Navzdory tomu by se otevřel prostor pro debatu omezenou na řečníky s přednostním právem.