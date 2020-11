Roglič po časovce opět vystřídal Carapaze v čele Vuelty

Poslední časovku letošní Vuelty ovládl slovinský cyklista Primož Roglič a po 13. etapě znovu oblékl červený dres lídra. Dosud vedoucí Ekvádorec Richard Carapaz na trati dlouhé 33,7 km se závěrečným prudkým stoupáním ztratil a na druhém místě průběžného hodnocení v úvodu závěrečného týdne zaostává o 39 sekund.

Carapaz měl po úspěšném útoku v nedělní horské etapě červený dres v držení během pondělního volného dne a do časovky odstartoval s desetisekundovým náskokem. Obhájce titulu Roglič ale potvrdil, že je lepším časovkářem, manko smazal už v rovinaté části trati a v závěrečném téměř dvoukilometrovém stoupání svůj náskok ještě zvýraznil.

"Krása, už je to hodně dlouho, co jsem naposledy vyhrál časovku. Překvapivě jsem se cítil silný. Myslel jsem, že budu trpět mnohem víc, ale jelo to docela pěkně," řekl Roglič. Poslední časovkářský triumf slavil vloni v září právě na Vueltě a výhrou v Pau tehdy položil základ k zisku titulu.

Slovinec dnes uspěl 45 dní poté, co v rozhodující časovce s podobným profilem přišel o triumf na Tour de France. Tentokrát si ale síly rozvrhl perfektně a Američana Williama Bartu v etapě porazil o jednu sekundu. Třetí čas dnes zajel Portugalec Nelson Oliveira.

Třetí místo v průběžném pořadí uhájil Brit Hugh John Carthy. Hrdina nedělního výjezdu na Angliru dnes zajel čtvrtý nejrychlejší čas a celkově za Rogličem zaostává o 47 sekund.

Z českých cyklistů zvládl časovku lépe Zdeněk Štybar, který za Rogličem zaostal o pět a půl minuty a obsadil 76. místo. Jan Hirt ztratil 7:45 a do závěrečných etap půjde ze 43. místa v celkovém pořadí.

Peloton ještě čekají čtyři náročné etapy před závěrečným dojezdem do Madridu, velkou výzvu bude představovat cílové stoupání na Alto de la Covatilla v předposlední sobotní etapě. "Je lepší být o 39 sekund v čele než 39 sekund ztrácet. Musíme se ale dál soustředit, kluci jsou silní a budeme dál bojovat," řekl Roglič.

Carapaz ještě neskládá zbraně, výkon v časovce ho nijak nezklamal. "S výsledkem jsem celkem spokojený, pořád jsem ve hře. Možnosti tu pořád jsou," řekl ekvádorský jezdec, který útočí na první titul na Vueltě.