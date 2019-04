Pornoherečky se bouří. Britský svaz cyklistiky vyloučil jejich klub

před 7 minutami

Vlnu nevole vzbudilo mezi fanoušky rozhodnutí Britského svazu cyklistiky, jenž vyloučil ze svých řad klub PPCC. Sáhl k tomu poté, co zjistil, kdo za ním stojí. Založily ho totiž britské pornoherečky se zálibou v cyklistice a zkratka znamená Porn Pedallers Cycling Club. Ve volném překladu tedy něco jako Cyklistický klub pornošlapek.

PPCC vznikl v roce 2016 a jeho členy jsou především pornoherečky, producenti a distributoři obsahu určeného pro dospělou populaci. V dresech s vlastním designem se účastní řady závodů, navíc pravidelně při akcích získávají peníze pro Terence Higgins Trust, jednu z nejvýznamnějších charitativních organizací, která se ve Velké Británii věnuje pomoci nakaženým HIV a šíření sexuální osvěty.

Jenže Britský svaz cyklistiky tento klub ze svých řad vyloučil. "Byli jsme uvědoměni, že název znamená Porn Pedallers Cycling Club. Z tohoto důvodu nemůžeme dále akceptovat vaše členství," stojí ve zdůvodnění funkcionářů.

Na sociálních sítích to však Britský svaz cyklistiky pěkně schytal. "Pokrytci," nebral si servítky jeden z reagujících. "Absolutně šokující a nechutné," přidává se jiný. "To je ale ostuda, že už nemohou získat peníze na charitu kvůli své práci! Neuvěřitelné," zní další názor.

Funkcionáři se ohánějí tím, že jen postupují podle regulí Mezinárodní cyklistické unie, kde se v článku 1.1.089 píše: "Žádná značka tabákových, alkoholových, pornografických či podobných výrobků, které by mohly poškodit UCI nebo cyklistický sport obecně, nesmí být přímo ani nepřímo spojena s držitelem licence, týmem UCI nebo národními či mezinárodními cyklistickými závody."

Na rozhodnutí Britského cyklistického svazu reagovaly i samotné pornošlapky. "Cyklistika je pro každého. Teda kromě lidí, jako jsme my," stěžují si na svém twitterovém účtu.

"Jsme prostě jenom cyklistický klub, jezdíme pro zábavu a abychom vydělali peníze pro Terrence Higgins Trust. Je to spravedlivé?" ptají se a dodávají: "Britský svaz chtěl přitáhnout lidi k cyklistice. A přesně to jsme my udělali. Posadili jsme naše zadky na sedla a ještě vydělali peníze na skvělou charitu."

Pornohvězdy za řídítky může těšit alespoň to, že se s nimi ochotně fotil i vítěz loňské Tour de France Geraint Thomas. A podporu jim čerstvě vyjádřil také jedenáctinásobný mistr světa v dráhové cyklistice Chris Hoy, nejúspěšnější britský olympionik v historii, majitel šesti zlatých medailí z her.

Po vlně kritiky Britský svaz cyklistiky případ znovu otevřel. "Naše síť klubů odvádí fantastickou práci v rámci svých komunit, podporuje účast cyklistů a je prospěšná v celé společenské sféře. Dotyčný klub například odvádí vynikající práci při získávání peněz na charitu a má věrné a aktivní členy," přiznává svaz. "Proto s tímto klubem jednáme a poskytujeme mu konstruktivní rady, jak vyhovět regulím," píše se v prohlášení.

Jenže zmiňované "konstruktivní rady" klubu pornošlapek nevyhovují. "Řekli nám, že když si změníme název a zbavíme se našich sponzorů, tak nás přijmou zpátky," řekl jeden ze zakladatelů klubu Chris Ratcliff. Podle něho ale nic takového nepřichází v úvahu. "Tohle je celá naše identita," vysvětlil.

Ratcliff prohlásil, že jeho klub už může ve své činnosti úspěšně pokračovat i bez cyklistického svazu. "Dostali jsme stovky zpráv, které nás podporují, a organizátoři nás sami kontaktovali a říkali nám, že nás chtějí na svých akcích," prozradil Ratcliff.

"Členství ve svazu jsme potřebovali, když jsme začínali, teď už stojíme na vlastních nohou. Nemůžu říct, jestli bychom se případně znovu připojili k Britskému svazu cyklistiky. Tohle rozhodnutí nezáleží jen na mně," dodal.