Nizozemská cyklistická šampionka Pietersová je po operaci hlavy v umělém spánku

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zrušila kvůli zhoršující se pandemické situaci a šíření koronavirové varianty omikron všechny mezinárodní turnaje, které se měly konat v lednu příštího roku. Neuskuteční se ani mistrovství světa hráček do 18 let ve Švédsku, na kterém měla startovat i česká reprezentace.

Osmnáctileté hokejistky přijdou o vrcholnou akci již podruhé, turnaj byl zrušen také před rokem. Šampionát se měl konat od 8. ledna v Linköpingu a Mjölby. Hrát se nebude ani MS nižších divizí hokejistek do 18 let nebo nižších divizí hráčů do 20 let. Celkem bylo zrušeno šest turnajů.

"Je to tvrdá realita, které musíme čelit. Stejně jako v loňském roce musíme přijmout obtížná rozhodnutí a zrušit mužské i ženské turnaje IIHF, včetně nejvyšší kategorie hráček do 18 let. Již druhý rok po sobě," řekl prezident federace Luc Tardif s tím, že podle zdravotní komise IIHF nejsou organizátoři při rychle se šířící variantě omikron schopni jednotlivé akce uspořádat.