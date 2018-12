Máš štěstí, že jsem neměl fujaru. Mistrovi Slovenska vyhrožoval myslivec zastřelením

před 1 hodinou

Slovenský šampion ve sjezdu na horských kolech Adam Rojček čelil nechutným výhrůžkám zastřelením. Jejich autorem byl myslivec Ján Slavkovský.

K incidentu, o kterém informoval server biker.sk, došlo poté, co člen Slovenského mysliveckého svazu Slavkovský viděl Rojčeka, jak při tréninku sjíždí na kole z Kráĺovej hole. "Máš štěstí, že jsem neměl svoji fujaru .30-06. To už bys nerozchodil," napsal pak slovenskému reprezentantovi na facebook. Fujarou měl mít na mysli perkusní pušku uvedené ráže.

"U toho mě napadají dvě otázky. Jak je v dnešní době možné, že se legálně a bez problémů dostane ke zbrani člověk, kterého nejen že napadne to, že by zastřelil člověka kvůli tomu, že jede na kole, ale ještě se chlubí na internetu tím, že by to skutečně udělal," cituje Rojčeka server biker.sk.

"Druhá je ta, že nerozumím tomu, proč nás, bikery, mají někteří lidé stále zaškatulkovány jako neohleduplné blázny, kteří se spouštějí s kopce jen proto, aby způsobovali škodu," doplňuje Rojček. "Nechci házet všechny myslivce do jednoho pytle, setkal jsem se s plno z nich, se kterými jsem normálně mluvil. Někteří nás dokonce podporují, protože každý nezaujatý člověk uzná, že lesu nezpůsobujeme nic, co by ho poškozovalo."

Svaz slovenských myslivců se za činy Jána Slavkovského omluvil prostřednictvím oficiálního stanoviska na svém webu, ale odmítl nést zodpovědnost za nepřiměřené chování svého člena. Avizoval však, že podá na policii žádost o přezkoumání Slavkovského výroků a jeho způsobilosti držet zbraň a střelivo. "Věříme, že pokud se uvedený skutek prokáže, bude viník potrestán," píše se ve stanovisku.