King slaví premiérové vítězství na Vueltě, dál vede Kwiatkowski

Alfacar - Americký cyklista Benjamin King vyhrál po souboji trojice uprchlíků 4. etapu Vuelty a připsal si první dílčí úspěch na některé z Grand Tour. V závěru 162 km dlouhé trasy s dvěma vrcholy první kategorie porazil o dvě sekundy Kazacha Nikitu Stalnova, třetí dojel Francouz Pierre Rolland.

"Je to splněný sen. Až do posledního kilometru jsem tomu nevěřil. Stále jsem v šoku," řekl King po dojezdu v televizním rozhovoru. "Na začátku roku jsem si dal vítězství v etapě Grand Tour jako cíl pro sezonu. Kvůli tomuhle jsem tvrdě dřel a hrozně moc toho obětoval, abych to dokázal," dodal.

Vedení v celkovém pořadí uhájil Polák Michal Kwiatkowski. Lídr týmu Sky dojel do cíle ve skupině hlavních favoritů na 13. místě s odstupem 3:15 minuty za Kingem. Dosud druhý Španěl Alejandro Valverde neodolal útoku Brita Simona Yatese a Němce Emanuela Buchmanna, kteří na vedoucí duo najeli více než 20 sekund.

Buchmann nyní ztrácí na druhém místě na Kwiatkowského sedm sekund, Simon Yates o tři více. Šampion z roku 2009 Valverde klesl na čtvrtou příčku, přestože z náskoku polského rivala ubral díky závěrečnému spurtu dvě vteřiny.

Český cyklista Jan Hirt obsadil 71. místo s odstupem přes dvanáct minut na vítězného Kinga.

Cyklistický závod Vuelta - 4. etapa (Vélez-Málaga - Alfacar, 161,4 km):

1. King (USA/Dimension Data) 4:33:12, 2. Stalnov (Kaz./Astana) -2, 3. Rolland (Fr./EF-Drapac) -14, 4. Maté (Šp./Cofidis) -1:08, 5. Gastauer (Luc./AG2R La Mondiale) -1:39, 6. Wallays (Belg./Lotto-Soudal) -1:57, 7. Cabedo (Šp./Burgos-BH) -2:24, 8. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -2:48, 9. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:50, 10. López (Kol./Astana) -3:07, …71. Hirt (ČR/Astana) -12:19.

Průběžné pořadí: 1. Kwiatkowski (Pol./Sky) 13:47:19, 2. Buchmann -7, 3. S. Yates -10, 4. Valverde (Šp./Movistar) -12, 5. Kelderman (Niz./Sunweb) -25, 6. I. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida) -30, 7. Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale), 8. Quintana (Kol./Movistar) oba -33, 9. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -37, 10. Mas (Šp./Quick Step) -42.