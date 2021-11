Hvězdný cyklista Mark Cavendish skončil po těžkém pádu na dráze v nemocnici

Mark Cavendish nedokončil závod dráhových cyklistů Six Day of Gent vinou kolize, po které šestatřicetiletý britský cyklista musel být na nosítkách převezen do nemocnice.

K havárii došlo, když se Gerben Thijssen během týmového závodu dostal do smyku, a přestože se mladému Belgičanovi podařilo udržet se na kole, cyklisté za ním už na situaci nedokázali zareagovat. Lasse Norman Hansen spadl a Cavendish do něj narazil. Jezdec týmu Deceuninck-Quick Step se po pádu skutálel po dráze velodromu Kuipke a vzápětí se dostal do péče zdravotníků. Ti Cavendishovi pomohli na nohy a legendární cyklista ještě dokázal pozdravit fanoušky. Později však skončil na nosítkách a byl převezen do nemocnice. Cavendish, který letos vyhrál čtyři etapy Tour de France a vyrovnal rekord Eddyho Merckxe v podobě čtyřiatřiceti vítězství, v současné době jedná se svým týmem o možném prodloužení smlouvy, která vyprší na konci příštího měsíce. Een spectaculaire valpartij op de slotdag van de #Zesdaagse. Hansen en Cavendish komen gelukkig met de schrik vrij. pic.twitter.com/djShiiR3Km — sporza (@sporza) November 21, 2021