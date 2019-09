Dvanáctou etapu Vuelty vyhrál po úniku bývalý mistr světa Gilbert

před 1 hodinou

Dvanáctou etapu Vuelty s cílem Bilbau vyhrál po sólovém úniku belgický cyklista Philippe Gilbert. V rychlé etapě o délce 171,4 km nedošlo k žádným změnám v čele průběžného pořadí, vedení si pohlídal Slovinec Primož Roglič.

Sedmatřicetiletý klasikář Gilbert dnes zaútočil v posledním prudkém stoupání necelých devět kilometrů před cílem z devatenáctičlenné skupiny a vytvořil si náskok, který před dotírající dvojicí domácích soupeřů udržel. Španělé Alexander Aranburu a Fernando Barceló měli někdejšího mistra světa v posledních stovkách metrů na dohled, nakonec jim ale k jeho dostižení chyběly tři sekundy.

Gilbert si připsal šesté etapové vítězství na Vueltě a první po šesti letech. Jeho kolega z týmu Deceuninck-Quick Step Zdeněk Štybar dojel na 55. místě s odstupem téměř deseti minut.

"Už jsem tady v Baskicku závodil mnohokrát a vždycky bez úspěchu. Teď je to poprvé a mám z toho radost, protože je to tady jako ve Flandrech, cyklistiku tu milují. V posledním kopci jsem si připadal jako na klasikách, s těmi vlajkami a vším okolo," uvedl Gilbert, jenž v cíli ukazoval roztažené prsty obou rukou. "Je to mé desáté vítězství na Grand Tour," vysvětlil oslavu.

Skupina adeptů na celkové vítězství dorazila do cíle s tříminutovou ztrátou na vítěze. Lídr Roglič má stále náskok 1:52 minuty před úřadujícím mistrem světa Alejandrem Valverdem ze Španělska a 2:11 před Miguelem Ángelem Lópezem z Kolumbie, jenž se pokusil nastoupit ve stejném stoupání jako Gilbert, ale bez úspěchu.

Tvrdší útoky na červený trikot může Roglič očekávat v páteční 13. etapě, v níž na trase dlouhé 166,4 km cyklisté absolvují sedm horských prémií a závěrečné náročné stoupání na Alto de Los Machucos.