Conti přišel na Giru o růžový trikot, vede Slovinec Polanc

před 58 minutami

Slovinec Jan Polanc je po 12. etapě Gira d'Italia novým vedoucím jezdcem závodu. O růžový trikot připravil domácího cyklistu Valeria Contiho, týmového kolegu ze stáje SAE Emirates, a sám vede o více než čtyři minuty před krajanem Primožem Rogličem. Etapu z Cunea do Pinerola, dlouhou 158 kilometrů, vyhrál Ital Cesare Benedetti. Josef Černý dojel na jedenáctém místě a postaral se o nejlepší letošní český výsledek.

Po rovinatých etapách končících hromadným spurtem dnes měl pořadím zamíchat první souboj vrchařů, jenže rozhodující okamžik přišel mnohem dřív. Už krátce po startu unikla pětadvacetičlenná skupina, v níž byl i Černý. Uprchlíci si vypracovali více než čtvrthodinový náskok a bylo jasné, že pokud peloton výrazně nezrychlí, má sedmadvacetiletý Polanc velkou šanci na růžový trikot.

"Byla to naše taktika, abych byl v úniku a měli jsme větší kontrolu nad děním v čele. A byla to i cesta, jak případně udržet v týmu růžový dres, i když s tímhle scénářem jsem moc nepočítal," uvedl Polanc.

Ten pak byl i v šestici, která se vydala z vedoucí skupiny vpřed a jako první začala stoupat do Montosa do nadmořské výšky 1248 metrů. Gianlucovi Brambillovi to vyneslo vedení ve vrchařské soutěži a sílu nohou posléze uplatnil také při útoku v cílovém městě, ve spurtu si ale nakonec dojel pro životní úspěch Benedetti.

"Já nejsem úplně obvyklý vítěz," usmíval se Benedetti. "Většinou jsem se v minulosti obětoval pro druhé, ale dneska se mi naskytla šance a já ji dokázal využít," dodal jednatřicetiletý jezdec stáje Bora-hansgrohe.

Černý skončil s odstupem necelých tří minut jedenáctý a vylepšil 12. místo z páté etapy. Conti ztratil více než deset minut, po týdnu přišel o růžový trikot a klesl na třetí příčku za Rogliče.

V pátek cyklisty čeká ještě mnohem větší vrchařská anabáze, bezmála dvousetkilometrová 13. etapa skončí na Ceresole Reale ve výšce 2247 metrů.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 12. etapa (Cuneo - Pinerolo, 158 km):

1. Benedetti (It./Bora-hansgrohe) 3:41:49, 2. Caruso (It./Bahrajn-Merida), 3. Dunbar (Ir./Ineos) oba stejný čas, 4. Brambilla (It./Trek-Segafredo) -2, 5. Capecchi (It./Deceuninck-Quick Step) -6, 6. Polanc (Slovin./SAE Emirates) -25, 7. Montaguti (It./Androni Giocattoli-Sidermec) -34, 8. De Gendt (Belg./Lotto-Soudal), 9. Gavazzi (It./Androni Giocattoli-Sidermec) oba -2:36, 10. Senni (It./Bardiani-CSF) -2:38, 11. Černý (ČR/CCC) -2:42, …62. Hirt (ČR/Astana) -11:21.

Průběžné pořadí:

1. Polanc 48:49:40, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -4:07, 3. Conti (It./SAE Emirates) -4:51, 4. Capecchi -5:02, 5. Nibali (It./Bahrajn-Merida) -5:51, 6. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -6:02, 7. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -7:00, 8. Carapaz (Ekv./Movistar) -7:23, 9. Amador (Kost./Movistar) -7:30, 10. Carthy (Brit./EF Education First) -7:33, …63. Hirt -30:35, 117. Černý -59:30.