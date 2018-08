Campenaerts obhájil evropský titul v časovce, Bárta byl třináctý

před 1 hodinou

Belgický cyklista Victor Campenaerts obhájil titul mistra Evropy v časovce. Jan Bárta skončil v dešti v Glasgow třináctý a mistr republiky Josef Černý byl sedmnáctý. Mezi ženami zvítězila Nizozemka Ellen van Dijková. Jarmila Machačová obsadila 29. místo.

Glasgow - Campenaerts porazil na trati dlouhé 45,7 kilometru o pouhých 63 setin sekundy Španěla Jonathana Castrovieja, který usiloval rovněž o druhý evropský titul po vítězství v roce 2016. Třetí Němec Maximilian Schachmann ztratil na vítěze už 27 sekund.

Bárta, který byl před rokem v Herningu desátý, se tentokrát do top ten nevešel. Za Campenaertsem zaostal i kvůli pomalejšímu rozjezdu o minutu a 55 sekund. "Chtěl jsem to rozjet trošku pomaleji. Ta časovka je dlouhá, hodně nahoru dolů a může se relativně lehce stát, že někde pojedete moc rychle a pak se zastavíte. Proto byl ten úvod pomalejší," vysvětlil Bárta.

Letošní dvojnásobný český šampion Černý měl odstup 2:28. "Čekal jsem to asi o něco lepší. Časovka byla dobře rozjetá, všechno bylo dobré, ale já se nějak nemohl dostat do tempa. Trať mi úplně nesedla, určitě jsem nejel tak excelentní časovku jako na mistráku, takže asi proto nejsem úplně spokojený, protože vím, že by to mohlo být lepší," řekl Černý.

"Myslím, že kluci odvedli maximální výkon, co byl v jejich silách, nejeli špatně. Závod mistrovství Evropy je těžký v tom, že je složité najít prostor, aby se člověk mohl připravit. Kluci jdou z plného závodního programu, ještě v neděli jeli závody ve Francii a v pondělí přiletěli. Ale je to pro všechny stejné," uvedl reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Van Dijková potvrdila roli favoritky, když vyhrála o dvě sekundy před krajankou Annou van der Breggenovou, a oslavila vítězný hattrick. Jednatřicetiletá mistryně světa v časovce z roku 2013 uspěla už na prvním evropském šampionátu po jeho otevření elitní kategorii ve francouzském Plumelecu před dvěma lety a také loni v Herningu. Van der Breggenová se po loňském bronzu vrátila na stříbrný stupínek.

Staronová šampionka přitom v první chvíli po průjezdu cílem myslela, že s krajankou prohrála. "Až pak jsem slyšela, že já jsem o dvě sekundy první. Takže super. Bylo to mimořádně vyrovnané na tak dlouhou časovku a jsem ráda, že jsem ta vpředu," uvedla Van Dijková po závodu na 32,7 km.

Machačová měla na vítěznou Nizozemku ztrátu pět minut a 35 sekund.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Glasgow - časovka, muži (45,7 km): 1. Campenaerts (Belg.) 53:39, 2. Castroviejo (Šp.) -1, 3. Schachmann (Něm.) -27, 4. Lampaerts (Belg.) -31, 5. Dowsett (Brit.) -35, 6. Mullen (Ir.) -40, …13. Bárta -1:56, 17. Černý (oba ČR) -2:28. Ženy (32,7 km): 1. Van Dijková 41:39, 2. Van der Breggenová (obě Niz.) -2, 3. Worracková (Něm.) -1:09, 4. Pljaskinová (Rus.) -1:22, 5. Cordonová Ragotová (Fr.) -1:56, 6. Mathiesenová (Dán.) -2:09, …29. Machačová (ČR) -5:35.