Beru to, smál se Yates po nečekané výhře. Časovku proletěl za necelých dvanáct minut

Britský cyklista Simon Yates vyhrál druhou etapu Gira d'Italia, kterou byla časovka na devět kilometrů v Budapešti.

Růžový dres vedoucího jezdce celkové klasifikace udržel druhým místem Nizozemec Mathieu van der Poel, který zaostal o tři vteřiny. Třetí místo obsadil jeho krajan Tom Dumoulin. Český jezdec Jan Hirt na 96. příčce ztratil na Yatese 58 sekund.

V průběžném pořadí vede Van der Poel, který zatím prožívá skvělý debut na Giru, o jedenáct vteřin před Yatesem. Devětadvacetiletý Brit si připsal druhé časovkářské vítězství v kariéře po úspěchu na závodě Paříž-Nice v roce 2019 a potvrdil, že bude patřit k favoritům 105. ročníku italské Grand Tour.

"Mám velkou radost. Moc jsem to nečekal, ale beru to," uvedl Yates, který by si rád vynahradil zklamání z roku 2018. Tehdy na Giru třináct dní vedl, než odpadl v horách a skončil jednadvacátý.

"Ještě nás toho čeká spoustu. Dneska si to užiju, ale myslím tady na víc," prohlásil jezdec australské stáje BikeExchange-Jayco.

Spokojený byl po časovce i Van der Poel. "Před startem bych takový výkon bral. Odjel jsem velice dobrou časovku," pochvaloval si.

"Odstup na první místo byl těsný. Zajistil jsem si další den v Maglia Rosa a možná i víc, protože zítra by to měl být sprinterský finiš, a z toho mám velkou radost," dodala hvězda týmu Alpecin-Fenix.

Ekvádorec Richard Carapaz, považovaný za hlavního favorita závodu, obsadil na trati lemované davy diváků 19. místo s mankem 28 vteřin na vítěze. V celkovém pořadí je patnáctý a ztrácí 35 sekund na Van der Poela.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 2. etapa (časovka na 9,2 km):

1. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) 11:50, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) -3, 3. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma) -5, 4. Sobrero (It./BikeExchange-Jayco), 5. Tulett (Brit./Ineos Grenadiers) oba -13, 6. Foss (Nor./Jumbo-Visma), 7. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe), 8. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe) všichni -17, 9. Schmid (Švýc./Quick-Step-Alpha Vinyl), 10. Arensman (Niz./DSM) oba -18, …96. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) -58.

Průběžné pořadí: 1. Van der Poel 4:47:11, 2. S. Yates -11, 3. Dumoulin -16, 4. Sobrero, 5. Kelderman, 6. Tulett všichni -24, 7. Foss, 8. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) oba -28, 9. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious), 10. Schmid oba -29, …55. Hirt -1:24.