Tyčkař Duplantis v Bělehradě vylepšil světový rekord. Zvítězil i překážkář Svoboda

Tyčkař Armand Duplantis na mítinku v Bělehradě o centimetr překonal vlastní světový rekord. V hale, která bude za dva týdny hostit mistrovství světa, na třetí pokus překonal laťku ve výšce 619 centimetrů. Dvaadvacetiletý Švéd tak stanovil nové historické maximum po dvou letech od rekordu, který vytvořil rovněž v hale v Glasgow.

Olympijský vítěz z Tokia závodil v této halové sezoně popáté. Při předchozích čtyřech startech vždy překonal šestimetrovou hranici, nejvýše se dostal na 605 centimetrů 19. února v Birminghamu. V Bělehradě měl sólo představení. Když na 561 centimetrech začínal, nikdo ze soupeřů už v soutěži nezbyl. Napoprvé zdolal základní výšku a pak i 585 centimetrů a šest metrů. Následně si nechal zvýšil na rekordní výšku a na třetí pokus byl úspěšný.

Na rekordní výšku útočil nejen v této halové sezoně opakovaně. "Myslím, že jsem zkoušel 619 tak padesátkrát . Opravdu to bylo dlouho. Nikdy jsem neměl výšku, která by mi dělala tolik problémů. Byl to opravdu tvrdý boj v posledních dvou letech. Jsem opravdu šťastný," radoval se v tiskové zprávě mezinárodní atletické federace.

Ve skoku o tyči je jeden společný světový rekord. Duplantis drží i nejlepší výkon venku, když v létě 2020 výkonem 615 centimetrů připravil o tento primát Ukrajince Sergeje Bubku. V Bělehradě se Duplantis mohl dobře naladit na boj o světový halový titul, který mu ve sbírce úspěchů chybí. Když se halový světový šampionát konal před čtyřmi lety naposledy, skončil Duplantis v Birminghamu sedmý.

V Bělehradě zvítězil také český překážkář Petr Svoboda, jenž finišoval v čase 7,65 sekundy. Úspěšně si tak vyzkoušel halu, kde před pěti lety získal evropský bronz. K vytouženému času kolem 7,55 sekundy mu ale znovu něco scházelo. Jeho sezonním maximem zůstává výkon 7,63 ze sobotního rozběhu při mistrovství republiky v Ostravě.

Na dělené druhé místo letošních světových tabulek se dnešním vítězným výkonem 825 centimetrů zařadil olympijský vítěz v dálce Miltiadis Tentoglu z Řecka. Stejně daleko letos v hale skočil Američan Matthew Boling, ještě o centimetr lepší byl švýcarský vícebojař Simon Ehammer. Jen o dva centimetry horší než Tentoglu byl dnes v Bělehradě Švéd Thobias Montler.