Světový šampionát v atletice začal. Chodkyně Martínková skončila jednadvacátá

Světový titul v chůzi na 20 km získala Peruánka Kimberley Garcíaová Léonová. Debutantka Eliška Martínková obsadila na MS v Eugene 21. místo.

Loňská dvojnásobná medailistka z mládežnických šampionátů Martínková byla ve 20 letech nejmladší chodkyní na startu. Začala rozvážně a pátý kilometr procházela na 31. místě, ale pak se postupně propracovávala dopředu až na začátek třetí desítky.

"Byl to hodně těžký závod. Od začátku se mi nešlo úplně nejlíp. Potřebovala jsem se do toho dostat, rozhýbat to, aby to šlo dobře. Jsem spokojená s tím, že jsem do toho dala aktuálně moje všechno. Byla jsem asi v polovině startovního pole, což budu brát jako dobrý odrazový můstek pro další velké závody. Spousta hvězd byla kolem mě nebo i za mnou," řekla Martínková České televizi.

Výkonem 1:34:45 v teplém a slunečném počasí, které v Eugene hodinu po poledni panovalo, zaostala o necelé čtyři minuty za svým osobním rekordem. "To jsem hodně překvapená. Ten osobní rekord jsem šla v Poděbradech, kde bylo asi pět stupňů," poznamenala.

Startovní pole se hned od začátku roztrhalo, když favorizované Číňanky udaly ostré tempo. Záhy se oddělily obhájkyně stříbra Čchie-Jang Š'-ťie a Garcíaová. Za nimi se před polovinou trati na třetí příčce osamostatnila Polka Katarzyna Zdzieblová. Rozhodující nástup peruánské chodkyně přišel na čtrnáctém kilometru. O tři kilometry později se před zpomalující Číňanku dostala i polská reprezentantka.

Garcíaová zlepšila vlastní národní rekord na 1:26:58 a v 28 letech získala první medaili na vrcholné akci. Na MS bylo dosud jejím maximem sedmé místo z roku 2017. Zhruba půl minuty po ní prošla cílem rovněž v národním rekordu Polka, která výrazně vylepšila desáté místo z loňské olympiády. Čchie-Jang Š'-ťie jako nejlepší Číňanka uhájila třetí příčku.

Z cenných kovů se mohly nejlepší závodnice radovat okamžitě, pořadatelé jim je pověsili na krk hned v cílovém prostoru.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Ženy:

20 km chůze: 1. Garcíaová (Peru) 1:26:58, 2. Zdzieblová (Pol.) 1:27:31, 3. Čchie-Jang Š'-ťie (Čína) 1:27:56, 4. Montagová (Austr.) 1:28:17, 5. Liou Chung (Čína) 1:29:00, 6. Fudžiová (Jap.) 1:29:01, 7. Gonzálezová (Mex.) 1:29:40, 8. Traplettiová (It.) 1:29:54, …21. Martínková (ČR) 1:34:45.

Kvalifikace a rozběhy:

Muži:

Výška: 1. Baršim (Katar), U Sang-hjok (Korea), Lovett (Kan.) a Procenko (Ukr.) všichni 228.

Kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 80,09.

Ženy:

Kladivo: 1. Kassanavoidová (USA) 74,46

Mix:

4×400 m: 1. USA 3:11,75.