"Svalnatá Semenyaová" se brání posměškům. Otevíráte staré rány, stěžuje si

před 1 hodinou

OH 216, atletika - 800 m Ž: Caster Semenyaová | Foto: Reuters

Půlkařka Caster Semenyová kritizovala prezidenta mezinárodní atletické federace IAAF Sebastiana Coea za "otevírání starých ran".

Dotklo se jí jeho vyjádření, že atletky s přirozeně zvýšenou hladinou testosteronu představují hrozbu pro férový ženský sport.

Coe tak pro australský Daily Telegraph hovořil v souvislosti s novým pravidlem IAAF, podle kterého by běžkyně s odlišným pohlavním vývojem musely podstoupit hormonální léčbu na snížení množství testosteronu v těle, pokud by chtěly závodit na distancích od 400 metrů po míli. Nejznámější atletkou, na kterou by toto pravidlo dopadlo, je právě dvojnásobná olympijská vítězka na 800 metrů Semenyaová. Sportovní arbitráž CAS nyní posuzuje, zda je takový požadavek ze strany IAAF přípustný.

Šéf světové atletiky Coe považuje verdikt, který by měl CAS oznámit koncem dubna, za zásadní pro budoucnost ženské atletiky. Běžkyně s odlišným pohlavním vývojem totiž mají podle studií IAAF výhodu nad konkurentkami. "Chceme chránit posvátnost férové soutěže a fair play," uvedl.

Osmadvacetileté Semenyaové jeho slova připomněla léta staré negativní zážitky. Už jako osmnáctiletá po zisku prvního světového titulu v Berlíně 2009 totiž musela podstoupit testy pohlaví. Mimo jiné právě australská média se totiž tehdy pozastavovala nad její nezvyklou muskulaturou. "Když pak po finále osmistovky slečna Semenyaová stála uprostřed stadionu, věděla, že ji každý divák zkoumá," uvedli v dnešním prohlášení její právníci.

"Když si přečetla komentáře pana Coea, otevřelo to její staré rány, a poznámka Daily Telegraphu o 'svalnaté Semenyaové' je jen posledním důkazem, jak to je celé zkreslováno prostřednictvím posměšků. Pan Coe se mýlí, když si myslí, že slečna Semenyaová je hrozbou pro ženský sport," doplnili.

Naopak svou klientku považují za inspiraci a vzor pro mladé dívky. "Slečna Semenayová je žena. O tom není pochyb a ani IAAF to nezpochybňuje. Nepřeje si podstoupit lékařské zásahy, které by změnily, jaká je a jak se narodila. Chce závodit přirozeně," uvedli.

Pravidlo nařizující atletkám s odlišným pohlavním vývojem hormonální léčbu zavedla IAAF už v roce 2011. V roce 2015 ho ale sportovní arbitráž CAS zrušila, protože neexistovaly vědecké důkazy, že mají takto disponované atletky výhodu oproti soupeřkám. Tentokrát se ale IAAF opírá o analýzy, které to potvrzují.