První start po zranění a hned z toho byl rekord. Nepamatuji si nic, smál se po závodě Juška

Na úterním Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově přijímal největší počet gratulací skokan do dálky Radek Juška. Podařilo se mu totiž skoro nemožné: po vážném svalovém zranění to byl jeho první závod a hned výkonem 829 centimetrů překonal 29 let starý český rekord Milana Mikuláše. "Při měření mého třetího vydařeného pokusu jsem si moc přál, aby to bylo 815 a měl jsem tak splněný limit na mistrovství světa. Avšak to, co se pak objevilo na tabuli, je přímo fantazie," usmíval se při rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kdy a jaké zranění vás na několik měsíců vyřadilo z aktivní činnosti? Při tréninku rychlosti jsem si 3. ledna v pražské hale Otakara Jandery natrhl na dvou místech zadní stehenní sval. Během několika týdnů jsem se pak postupně snažil opatrně klusat, běhat a posilovat. Kdy jste mohl začít trénovat naplno? Až na soustředění v Jihoafrické republice, kam jsem se vydal koncem března. Měsíční pobyt v teple jsem už absolvoval v pohodě, bez zdravotních problémů a podařilo se mi zvládnout všechno podle stanoveného plánu. Zkusil jsem si i dva tréninkové závody s rozběhem dlouhým 10 a 14 kroků a s výkony 728 a 763 centimetrů. S jakými záměry jste vstupoval do včerejšího závodu v Turnově? Byl to můj letošní první oficiální závod s dlouhým rozběhem, v němž by mi ke spokojenosti stačil výkon kolem 790 centimetrů. Při prvním pokusu mně rozhodčí naměřili 770 a druhý byl s přešlapem. Pro třetí rekordní skok nemám slov, něco takového jsem samozřejmě nečekal. Skočil jsem o čtyři centimetry dál, než před třemi desítkami let Mikuláš. Je to pro mě až neuvěřitelné. Dálkař Juška v Turnově překonal 29 let starý český rekord, skočil 829 centimetrů číst článek Co si z tohoto vašeho rekordního výkonu pamatujete? Skoro nic. Jen vím, že jsem se pořádně odrazil a potom se mi asi podařilo vytvořit ideální letovou pozici, o které často hovoříme s trenérem Josefem Karasem. Jaký je vás nejbližší program? Příští týden se představím v exhibici na jednom z náměstí v Innsbrucku a ve dnech 10. - 11. června mě čeká mistrovství republiky v Třinci. Rád bych se zúčastnil některého závodu v Diamantové lize, ale to záleží na pozvání pořadatele. V první polovině srpna pak všechny atlety čeká její letošní vrchol, kterým je mistrovství světa v Londýně. Včerejším rekordem jste se posunul na čtvrté místo letošních světových tabulek, takže na šampionát pojedete s přáním bojovat o některou z medailí? Kdyby to vyšlo, pak by to pro mě byla sezona snů.

