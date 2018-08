Prokletí pokračuje. Holuša má zkaženou sezonu, jeho rodina měla lístky na finále

před 1 hodinou

Jakubu Holušovi po závodě nebylo do řeči. Na vrcholu sezony neprodal formu, do které se dostal v polské skupině kouče Tomasze Lewandowského.

Berlín - Šokující vyřazení v rozběhu jednomu z kandidátů na medaile zkazilo sezonu, v níž dvakrát vylepšil český rekord. Do Berlína se za ním chystala rodina, která má vstupenky na páteční finále mužské patnáctistovky.

"Trenér mě připravil skvěle, měl jsem skvělé podmínky od svazu i Dukly a dneska jsem to podělal. Je to moje chyba," prohlásil zkormouceně.

První rozběh, do kterého Holuša nastoupil, byl extrémně pomalu rozběhnutý. V jeho průběhu český reprezentant cítil sílu a na začátku cílové rovinky se ještě pohyboval na jedné ze tří postupových pozic, ale pak se propadl.

"Dvě stě metrů před cílem jsem měl kontakt se švédským závodníkem. Nevím, jestli mě to stálo nějakou energii, ale na stovce do cíle jsem cítil, že to nejsem já, neměl jsem ten krok. Snažil jsem se držet zuby nehty, ale tam už rozhoduje každý krok," popisoval.

Hned po dalším rozběhu bylo definitivně jasné, že to na postup nebude stačit. Nakonec Holuša skončil čtyřiadvacátý. Českým rekordem 3:32,49 mu přitom patří v evropských tabulkách čtvrtá příčka.

"Teď je to obrovské zklamání a propadák. Časy jsou pěkná věc, ale celá sezona se hodnotí podle medailí. Mně sem jede rodina, lístky mají jen na finále… Nevím, jak jim to budu vysvětlovat. Velké zklamání, sezona v háji," svěřil se.

Marně uvažoval, co měl udělat v dnešním rozběhu lépe. "Nevím, jsem smutný. Prostě jsem vypadl, musím to vzít jako realitu, mistrovství Evropy se mi nedaří a už se to nezmění," hlesl.

Zkusí ještě zmobilizovat síly a spravit si chuť rychlým časem v některém z dalších závodů. "Určitě sezonu nebalím. Mám tam míli v Birminghamu a finále Diamantové ligy. Zkusím se vzchopit," dodal.