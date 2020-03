Pohřeb Dany Zátopkové proběhne na utajeném místě, ale bude ho vysílat televize

Pohřeb olympijské vítězky v hodu oštěpem Dany Zátopkové bude v pátek 20. března od 15:30 v komorním duchu.

Přímým přenosem ho bude přenášet Česká televize na kanále ČT sport. Jinak místo posledního rozloučení zůstane tajné, aby se vzhledem k šíření koronaviru na místě neshromažďovala veřejnost. Veřejné akce se uskuteční později. Zátopková zemřela v pátek 13. března ve věku 97 let.

Obřadu se na místě zúčastní jen velmi omezený počet hostů. Legendární atletce na poslední cestu zahraje umělecký soubor Ondráš, jak si přála. Na místě nebude kondolenční kniha a na obřad nebudou mít přístup ani novináři.

Zvláštní opatření si vynutila aktuální situace v Česku. "Za běžných okolností bychom si samozřejmě přáli, aby se s paní Danou mohli rozloučit všichni, kdo jí chtějí vzdát hold. Za současné situace jsme však se vší zodpovědností a zároveň s respektem k jejím přáním o podobě pohřbu přistoupili pouze k malému obřadu," uvedl v tiskové zprávě předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Další akce by měly následovat, až epidemie koronaviru v Česku opadne. "Dana si přála zádušní mši, která bude celebrována, až pomine tahle situace. V září, kdy se každoročně koná běh rodným krajem Emila Zátopka, by pak mělo dojít k uložení Daniných ostatků na hřbitově Valašský Slavín v Rožnově pod Radhoštěm vedle jejího manžela. Věřím, že to už budeme moci nachystat akci za přítomnosti mnoha Daniných přátel i lidí, kteří jí dlouhodobě pomáhali. S cimbálovou muzikou a s dobrou náladou - tak, jak si to přála," plánoval Oldřich Svojanovský, předseda Českého klubu olympioniků.

Zátopková vedle zlaté medaile z Helsinek 1952 získala i olympijské stříbro o osm let později v Římě. Mnohonásobná česká šampionka se dvakrát stala mistryní Evropy (1954 a 1958) a v roce 1958 vytvořila v 35 letech výkonem 55,73 metru světový rekord.

U sportu zůstala i po konci kariéry v roce 1962. Pracovala jako trenérka, v letech 1960-1972 byla členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace. V roce 1998 obdržela Olympijský řád, o 15 let později převzala Medaili Za Zásluhy. Manžela Emila přežila o téměř dvacet let. Oba se narodili 19. září 1922 a ve stejný den se také stali v Helsinkách olympijskými vítězi.