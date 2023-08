Oštěpař Vadlejch postoupil do finále MS, výškařka Hrubá vypadla

Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil v Budapešti do nedělního finále mistrovství světa. Lídr letošních světových tabulek druhým pokusem dlouhým 83,50 m překonal o půl metru kvalifikační limit. Výškařka Michaela Hrubá do finále nepostoupila. Laťku na výšce 189 centimetrů třikrát shodila.

Limit dělal oštěpařům nečekané problémy. Skvěle se s ním hned prvním hodem vypořádal Ind olympijský vítěz Níradž Čopra letošním zlepšením na 88,77 m. Anderson Peters z Grenady, který vyhrál dva poslední šampionáty, hattrick Jana Železného nevyrovná. V kvalifikaci zůstal pod osmdesátimetrovou hranicí, stejně jako Julius Yego, keňský mistr světa z roku 2015.

Vadlejch začal vystoupení na svém šestém světovém šampionátu hodem dlouhým 81,34 m. Druhý hod už mu počtvrté otevřel dveře do finále. Z něj si v roce 2017 odvezl stříbro a loni z Eugene bronz.

Hrubá letos překonala 190 cm na Diamantové lize v Chorzówě, kvalifikační limit 194 cm by znamenal vyrovnání jejího osobního maxima, ale k němu se ani nepřiblížila. Nakonec na postup stačilo 192 centimetrů.

Bez chyby skákaly jen australská obhájkyně titulu Eleanor Pattersonová a Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny, dvakrát druhá na posledních šampionátech. Její krajanka Julia Levčenková má sice stříbro z MS z roku 2017, ale ve finále nebude.

Tři výšky do 185 cm skákala Hrubá na první pokus, ale 189 cm pak bylo nad její síly. Nedělní finále výškařek tak bude bez českého zastoupení. "Hodnotí se to těžko, 185 není zas tak dobrý výkon. Kdyby to bylo 189 a tři křížky na 192, bylo by to určitě lepší. Ale bohužel, takhle to je. Musím se s tím smířit a aspoň víme, na čem zapracovat do příštích let," uvedla Hrubá, která se na MS vrátila po šesti letech.

Dva pokusy na 189 centimetrech byly těsné. "Primárně asi chybělo trochu štěstí. A jinak nevím, já ta videa neviděla, bohužel nás nedávali na obrazovkách, takže jsem neměla zpětnou vazbu," uvedla česká výškařka. Trochu jí vadilo, že při závodu neviděla záznam. "Když víte, co děláte špatně, víc si na to dáte pozor," dodala.