Láska kvete i po 35 kilometrech. Slováci v cíli dojali atletický svět

Nezískali žádnou medaili, "vyhráli" ale mnohem víc. Slovenští chodci Dominik Černý a Hana Burzalová dojali atletický svět, když se v cíli závodu na mistrovství světa v Budapešti zasnoubili.

Finišovala v závodě na 35 kilometrů a nevěřila vlastním očím. Slovenská chodkyně Hana Burzalová viděla, jak v cíli klečí na jednom koleni její přítel Dominik Černý.

"Vezmeš si mě?" vyhrkl Černý, jen co proťala cílovou čáru.

Odpověď vyčerpané a překvapené atletky zněla "ano".

Byla ještě lepší, než kdyby získal zlato.

"Jsme spolu už skoro celý olympijský cyklus, takže si myslím, že je ten správný čas," líčil pětadvacetiletý chodec.

"Před dvěma dny jsem se rozhodl, že svou přítelkyni požádám o ruku. Proč ne v Budapešti?" říkal jsem si.

Ve společném závodě mužů a žen skončil devatenáctý v osobním rekordu 2:32:56. "Myslel jsem na to celý závod. Možná to bylo to, co mě dostalo do cíle. Měl jsem vnitřní energii, cítil jsem zvláštní motivaci," prozradil Černý.

Pak musel jen půl hodiny počkat, až se v cílové rovince objeví jeho přítelkyně. Pak poklekl, a když dorazila o tři roky mladší Burzalová na 28. pozici v ženské kategorii a v nejlepším osobním čase sezony 3:02:47, položil klíčovou otázku, navlékl své lásce prstýnek, políbili se a nakonec ji v náručí odnesl.

"Bylo to přísně tajné, nikdo o tom nevěděl," smál se zamilovaný Černý, jak jeho plán dokonale vyšel.

Kdy bude chodecká veselka, slovenský pár ještě nevěděl.