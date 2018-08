Kuriózní důsledek úspěšné kvalifikace. Otec oštěpařky Šedivé si po 25 letech musí vzít její maminku

před 1 hodinou

Irena Šedivá v kvalifikaci na ME 2018 | Foto: Iva Roháčková

"Tatínek slíbil, že když postoupím do finále, tak si vezme maminku, konečně po 25 letech," prozradila Šedivá.

Berlín - Postup oštěpařky Ireny Šedivé do finále mistrovství Evropy by měl přinést radostnou událost i v její rodině. Její otec slíbil, že v případě úspěchu své dcery v dnešní kvalifikaci si po dlouholetém vztahu konečně vezme její matku. Šedivá mu to ještě nestihla připomenout, jen od něj v Berlíně dostala čokoládu za odměnu.

Předpokládá, že to byl takový předvoj. "Tatínek slíbil, že když postoupím do finále, tak si vezme maminku, konečně po 25 letech," prozradila šestadvacetiletá atletka. Sama si na to vzpomněla až při rozhovoru s novináři. "Je mu horko z toho počasí, ale už vím, z čeho taky," poznamenala.

Druhá kvalifikační skupina oštěpařek měla na Olympijském stadionu v Berlíně sólo, takže panovala komorní atmosféra. Přímo na rozběhu to ale tak komorní nebylo. "Když lidi začali tleskat a pustila se muzika, byla to docela hezká atmosféra. Já jsem tam navíc měla rodinu, takže i kdyby byl ten stadion prázdný, i kvůli nim to za to stálo," popisovala bronzová medailistka z univerziády v roce 2015.

Rodiče mají vstupenky i na páteční finále. "Kdyby náhodou, vždycky je kupujeme a oni se pak koukají na ty ostatní závodnice. Jsem ráda, že se budou poprvé koukat na mě," řekla.

Potěšila ji i pochvala od trenéra Jana Železného. "On je upřímný, když má radost, tak to tak myslí, takže si toho cením moc," dodala.