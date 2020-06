803 centimetrů Juškovi nestačí, chce skákat ještě dál

Nejlepší český dálkař Radek Juška po loňské bolavé sezoně, kterou musel kvůli únavové zlomenině v nártu předčasně ukončit, znovu doletěl za osm metrů.

Na pondělním pražském Memoriálu Josefa Odložila zahájil venku výkonem 803 centimetrů a rád by se ještě zlepšil. Hlavně chce ale položit základ pro příští rok, kdy by se měla uskutečnit odložená olympiáda.

Od začátku minulého léta se Juška trápil a měl daleko ke splnění limitu pro mistrovství světa. "Už od začátku sezony jsem cítil bolesti v nártu. Pořád jsme s tím tak nějak pracovali, nepracovali. Většinou jsem to ze začátku závodů míval vždycky, že mě bolely kotníky, nárty, než se to obouchá. Jenže potom jsem zjistil, že je to únavová zlomenina, a musel jsem se léčit," popisoval peripetie, které zapříčinily jeho výkonnostní propad.

Padesát dnů měl ortézu, pak začal chodit. Když zkusil klusat, ozvala se bolest a musel se na chvíli vrátit k chůzi. "Bylo to nahoru - dolů," vzpomínal.

Odjel na tradiční říjnové soustředění do Tater, ale natrénoval tam méně než jindy. "Pak už to šlo nahoru, v hale už jsem byl OK. Ale pak jsem si natrhl zas lýtko, to byla další komplikace. Mistrovství republiky jsem pak odzávodil bez problémů. Teď jsem zdravý, musím to zaklepat," doplnil.

Atleti kvůli pandemii koronaviru přišli o všechny vrcholy sezony. Jednorázové mezinárodní mítinky jsou naplno plánované od poloviny srpna, ale závodníci nemohou sbírat body do světového žebříčku ani plnit olympijské limity.

Juška chce proto především vybudovat základ pro olympijskou sezonu 2021. "Teď hlavně zůstat zdravý. Když teď uděláme dobrý základ a dostanu se zpátky do techniky, kde jsem byl před dvěma třemi lety, tak si myslím, že příští rok to bude super," přemítal svěřenec Josefa Karase.

Závody v dálce bude prokládat sprinty. Omezení kvůli koronaviru mu tréninkový režim příliš nenarušila. Na rozdíl od atletů Dukly měli totiž závodníci Olympu, jehož barvy hájí, na stadion jako zaměstnanci přístup.

"Museli jsme nosit roušky a dodržovat všechna opatření, ale mohli jsme normálně trénovat, takže pro nás to nebyla taková změna. Akorát byla změna, že jsem začal závodit o měsíc později než loni," řekl.