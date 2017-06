Jsem v šoku, reagoval Staněk na svůj velehod za metu 22 metrů

před 2 hodinami

"Nečekal jsem to, jsem překvapený, nevím, co si mám o tom myslet," prohlásil Staněk, který v Schönebecku téměř o metr porazil dvojnásobného mistra světa Davida Storla.

Schönebeck/Praha - Páteční rekordní vrh za hranici 22 metrů koulaře Tomáše Staňka šokoval. Pětadvacetiletý atlet vyhrál na mítinku v Schönebecku v Německu výkonem 22,01 metru a o osm centimetrů překonal český rekord Remigia Machury z roku 1987. Třetí muž letošních světových tabulek tvrdí, že si dokáže představit ještě lepší pokus.

"V tomto týdnu jsme zakončili krátké soustředění v Jablonci a tak jsem se obával, že dnes budu unavený. Ale už v rozcvičce to šlo dobře. Ve čtvrté sérii přišel rekordní pokus, věděl jsem, že bude za 21, ale že až za 22, to jsem netušil," uvedl Staněk na webu topathletics.org.

Stříbrný medailista z halového ME v Bělehradu si vylepšil osobní rekord o 55 centimetrů. "Nečekal jsem to, jsem překvapený, nevím, co si mám o tom myslet. Asi jsem nepokazil začátek, dostatečně jsem se navalil do levé nohy a vyšlo to," prohlásil Staněk, který téměř o metr porazil dvojnásobného mistra světa Davida Storla.

"Když se ptáte, jestli si umím představit ještě lepší pokus - proč ne, kdyby byl extra rychlý a všechno bych udržel v technice, jak má být. Ale teď jsem v šoku. Trenér Petr Stehlík mě dobře připravil," řekl Staněk, který bude v pondělí závodit na pražském Memoriálu Josefa Odložila na Julisce.