Favorizovaný dálkař Juška skončil ve finále poslední: Vůbec nevím, co se stalo

Neúspěšný den českých reprezentantů nezachránil ani dálkař Juška, který ve finále skončil poslední.

Berlín - Roli favorita dnes na mistrovství Evropy v Berlíně nezvládl dálkař Radek Juška a čekání na medaili pro českou výpravu se zase o něco protáhlo. Přestože český rekordman nastupoval do finále s modrým číslem lídra letošních tabulek, nevyšel mu ani jeden pokus a výkonem 773 cm obsadil až dvanácté, poslední finálové místo. Zlato získal Řek Miltiádis Tentóglu skokem dlouhým 825 centimetrů.

Juška se ke svým skokům daleko za osm metrů z Turnova a Tábora ani nepřiblížil. Pro zpackané finále marně hledal vysvětlení. "Neměl jsem ani pomyšlení, že bych mohl takhle dopadnout. Vůbec nevím, co se stalo. Cítil jsem se dobře, myslím si, že nic závažného nevzniklo, že by se to mělo pokazit, ale nějak jsem to dneska nebyl já," řekl.

Dálkařský sektor Olympijského stadionu příliš nesvědčil ani dalším skokanům. Přes osm metrů se v prvním kole dostal jen domácí Fabian Heinle. Výkon 813 centimetrů v poslední sérii navlas přesně vyrovnal. Stejně daleko skočil Ukrajinec Serhij Nykyforov, ale měl horší druhý pokus. Ještě lepší však byl v páté sérii Tentóglu a vybojoval první dálkařské zlato pro Řecko v historii.

Třetí zlato pro Polsko v Berlíně získala koulařka Paulina Gubaová. Posledním pokusem přehodila největší favoritku Němku Christinu Schwanitzovou o 14 cm výkonem 19,33 m. Německá vrhačka v posledních letech neměla v Evropě rovnocennou soupeřku a experti předpokládali, že potřetí za sebou získá evropské zlato. Hned prvním pokusem se dostala do vedení výkonem 19,19, ale technicky se jí nedařilo tak, jak je zvyklá. Už se nezlepšila a Gubaová toho dokonale využila.

V diskařském sektoru vládl stejně jako loni na mistrovství světa v Londýně Litevec Andrijus Gudžius výkonem 68,46 m. V dramatické soutěži se přetahoval se Švédem Danielem Stahlem. Ten měl namále, protože dva první pokusy přešlápl, ale postup do užšího finále zachránil a ve čtvrté sérii se dostal do čela hodem dlouhým 68,23 m. Gudžius to však nevzdal a posledním hodem se vrátil do čela. Nejúspěšnější diskař posledních let, olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa Němec Robert Harting se loučil šestým místem.

Běh na 10.000 metrů vyhrála Lonah Salpeterová, původem keňská běžkyně ve službách Izraele v čase 31:43,29. Letos nejrychlejší Evropanka dokázala na trati "utahat" i Turkyni Yasemin Canovou, která vyhrála v Amsterodamu pět i deset kilometrů, ale v Berlíně vyšla naprázdno.