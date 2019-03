Atletky s odlišným pohlavním vývojem mají kolosální výhodu, říká hvězdná Isinbajevová

před 32 minutami

Bývalá tyčkařská šampionka Jelena Isinbajevová podpořila záměr Mezinárodní atletické federace IAAF zavést povinnou hormonální léčbu pro atletky s přirozeně vysokou hladinou testosteronu.

Pravidlo, které by mělo dopadnout mimo jiné na půlkařskou hvězdu Caster Semenyaovou, by podle ní mělo platit bez výjimek. Atletky s odlišným pohlavním vývojem totiž podle ní mají "kolosální výhodu".

Dvojnásobná olympijská šampionka, která během své kariéry opakovaně překonávala světový rekord, souhlasí s postojem IAAF, že kontroverzní pravidlo má jen zajistit rovné podmínky pro všechny. "To pravidlo by mělo platit pro všechny, neměly by být žádné výjimky," řekla Isinbajevová ruské zpravodajské televizi RT.com.

IAAF se snaží prosadit, aby atletky s odlišným pohlavním vývojem nesměly bez umělého snížení hladiny testosteronu závodit na tratích od 400 metrů po míli. Aktuální suverénka půlky Semenyaová s tím nesouhlasí a tvrdí, že chce závodit jen tak, jak se narodila. Případem se nyní zabývá sportovní arbitráž CAS, která by měla vynést verdikt do konce dubna.

Isinbajevová je přesvědčena, že by se atletky s vrozenou anomálií, jako je třeba Semenyaová, měly přizpůsobit novému pravidlu IAAF. "Dívky s nižší hladinou testosteronu mají minimální šanci na vítězství. Proto by tyto regule měly být aplikovány na všechny, tedy včetně atletek s biologickými specifiky," vykládala slavná Ruska.

"Neměly by být žádné stížnosti. Jestli takové atletky chtějí závodit proti ženám, tak by měly mít povinnost snížit svou hladinu testosteronu. Nikdo jim nebere právo účastnit se atletických závodů, ale měly by pochopit, že mají kolosální výhodu," doplnila Isinbajevová.

Podobný postoj má i k dalšímu ožehavému tématu, kterým je postavení transgender žen ve sportu. Jde o ženy, které se narodily v mužském těle a pak podstoupily změnu pohlaví.

"Samozřejmě by pro ně měly být nějaké testy, které dokážou, že jejich hladina hormonů včetně testosteronu nepřekračuje stanovený limit. Pokud se nějaká osoba považuje za ženu, aniž by postoupila hormonální léčbu, tak by rozhodně neměla dostat povolení závodit se ženami," dodala.