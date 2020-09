Afričtí vytrvalci budou v Praze útočit na světový rekord. Mají jim pomoct i nové boty

Dostat elitní africké vytrvalce do Prahy na sobotní půlmaraton RunCzech bylo vzhledem k aktuálním omezením obtížné, uvedli na dnešní tiskové konferenci pořadatelé. Příjezd běžců na závod vyhrazený elitě musel být v zájmu České republiky a všichni museli mít negativní testy na koronavirus.

O prvním zářijovém víkendu RunCzech plánoval uspořádat v sobotu Grand Prix a v neděli z jara odložený půlmaraton, ale oba pražské závody kvůli nepříznivé situaci pro letošek zrušil. Běh pro několik desítek elitních běžců na okruhu v Letenských sadech je jedním z náhradních projektů.

Jeho příprava trvala několik týdnů. "Tohle je zázrak. Zázrak, který začal před měsícem a půl. Byla to monumentální práce. Nebyly to Krkonoše, ale Mont Blanc. Nedokážete si vůbec představit, čím jsme prošli. Ale entuziasmem, silou a energií jsme tuhle práci dokončili. Ukazujeme světu, že běhání v Česku je živé," řekl šéf společnosti RunCzech Carlo Capalbo.

Jedním z nejobtížnějších úkolů bylo dostat do Prahy samotné aktéry. "Museli sem přijet v zájmu České republiky. Musela to potvrdit jak Národní sportovní agentura, tak Český atletický svaz a zejména ministerstvo zahraničí, které nám pak pomohlo s těmi vízovými procedurami. Byl to poměrně běh na dlouhou trať, ale podařilo se to," popisoval ČTK další z organizátorů Tomáš Coufal.

Stejně jako u jiných sportovních akcí této doby je samozřejmostí časté testování na koronavirus. "Všichni museli být otestovaní ještě před tím, než opustili mateřskou zemi. Pak byli všichni otestováni na Letišti Václava Havla. A zase budou muset být testováni, než opustí Českou republiku a odletí zpět do Keni nebo Etiopie," uvedl Coufal.

Na zhruba 1,3 kilometru dlouhý okruh naproti stadionu pražské Sparty na Letné se atleti vydají brzy po ránu. Mužský závod startuje v 6:20, ženský v 8:00. Důvodem je nejen očekávané chladnější počasí a absence větru, který obvykle v těchto místech foukává. Pořadatelé také nemají zájem o to, aby se u trati shromažďovaly davy fanoušků.

"Myslím, že touhle dobou jich tam nebudou tisíce. Nezveme diváky k trati, ale k přenosu České televize," poznamenal Capalbo. Úplně uzavřené okolí okruhu nebude, ale budou zde taková opatření, aby se případně přihlížející rozptýlili kolem trati.

Cílem elitních běžců je útok na nejlepší časy historie. Muži by měli atakovat hranici 58:30, pod niž se zatím dostali jen dva půlmaratonci. Ženy by rády předvedly nejrychlejší čistě ženský závod.

V něm drží světový rekord časem 1:06:11 Etiopanka Netsanet Gudetaová z předloňského půlmaratonu ve Valencii. K rychlým časům by měl pomoci i nový model boty adidas, který zde bude mít závodní premiéru.

Víkend bude patřit nejen elitním, ale i rekreačním běžcům. RunCzech na sobotní podvečer a nedělní dopoledne připravil ve Stromovce vyvrcholení projektu Česko běží dál se závody na 5 a 10 kilometrů. V neděli je doplní rodinný běh a Bambini Run na sto metrů pro ty nejmenší od dvou let.