Oslabená Slavia ve Španělsku porazila Philadelphii. Ale strachuje se o Provoda

Fotbalisté Slavie ve druhém zápase zimní přípravy na soustředění ve Španělsku porazili Philadelphii 1:0. Pro lídra české nejvyšší soutěže bylo utkání generálkou na čtvrteční duel Evropské ligy na půdě PAOK Soluň. Vítěznou branku dal Mojmír Chytil. Sestavu pražského týmu výrazně poznamenala viróza a další absence.

Slavia v prvním zápase v Marbelle remizovala s Čenstochovou 2:2. Mužstvo pak postihla viróza, která z dnešního utkání vyřadila Bořila, Chorého, Chaloupka, Holeše, Schranze a Zmrzlého. Na lavičce kvůli nemoci nebyl trenér Trpišovský, zápas pozoroval z tribuny. Chyběla i řada členů realizačního týmu včetně obou trenérů gólmanů Koláře a Černého. Svalové zranění vyřadilo Kušeje, Staněk a Vlček se teprve vracejí po zranění.

"Chtěli jsme ještě vidět všechny v akci, ale situaci nám samozřejmě komplikuje velký počet hráčů, kteří chybí kvůli viróze. Včera jsme to počítali - je to asi osmnáct lidí, to je opravdu hodně. Směrem k zápasu s PAOK uvidíme, kolik hráčů se nám vrátí a v jakém stavu budou, abychom byli ve čtvrtek připraveni," uvedl pro klubový web asistent trenéra Milan Kerbr.

V polovině prvního poločasu předvedli Pražané pohlednou akci zakončenou gólem. Konečný z pravé strany přenesl pasem na čtyřicet metrů míč na levou stranu na Dioufa, který přesně nacentroval do šestnáctky a Chytil zblízka skóroval. Přes řadu šancí už další gól nepadl.

Z preventivních důvodů nenastoupil ani Provod, jenž se chystal na odlet do Prahy. V pondělí má na programu magnetickou rezonanci operovaného kolena a další kontrolní vyšetření. Jeho start v Soluni je velmi nejistý.

"Posledních pět dní to bylo pořád stejné - každé ráno jsme zjistili, že další dva nebo tři hráči vypadli. To samozřejmě značně ztěžuje přípravu na zápas i skladbu tréninku. Plány jsme museli měnit doslova pár hodin předem. Doufám, že se hráči začnou co nejdříve vracet. Někteří mají těžší průběh, ale jiní se pomalu zapojují. Dnes už trénovali Chorý a Zmrzlý a vypadali dobře. Jestli ale budou připraveni zasáhnout ve čtvrtek, to se teprve uvidí," popsal Kerbr.

Slávisté se v úterý ze Španělska přesunou rovnou do Soluně. "Ještě jsem nezažil soustředění, kde by bylo mimo hru tolik lidí, včetně členů realizačního týmu. Byla to zvláštní situace, která ovlivnila skladbu tréninků i zápasovou přípravu. Jsem rád, že jsme aspoň zvládli tento zápas odehrát. Měli jsme k dispozici šestnáct hráčů a i ti, kteří museli zvládnout celé utkání, ho odehráli ve zdraví. Teď už se musíme plně soustředit na čtvrtek," dodal slávistický asistent.

Philadelphia je na začátku přípravy, první soutěžní zápas v MLS ji čeká až koncem února. V loňském roce nepostoupila do play off. V roce 2018 její dres oblékal bývalý český reprezentant Bořek Dočkal.

Dukla v prvním utkání na soustředění v Turecku remizovala s Partizanem Bělehrad 2:2. Trenér Rada nasadil ze zimních posil proti druhému týmu tabulky srbské ligy Svozila, Mikuše, Čermáka a Jorginha, na lavičku usedl Hodek.

Brankář Hruška během prvních deseti minut dvakrát inkasoval. Mešanovič však ještě do přestávky z penalty snížil a Portugalec Jorginho ve druhém poločase oslavil svůj debut vyrovnávací trefou.

Přípravné fotbalové utkání v Marbelle (Španělsko):

Slavia Praha - Philadelphia 1:0 (1:0)

Branka: 23. Chytil.

Sestava Slavie: Mandous - Konečný, Ogbu, Zima - Douděra (63. Michez), Zafeiris (63. Moses), Oscar (72. Teah), Diouf - Lingr (72. Prebsl), Botos (63. Pech) - Chytil (63. Fila). Trenér: Trpišovský.