Vondroušová - Bencicová 1:1. Nervózní třetí set finále přináší řadu brejků

Pohádka. To je asi nejvýstižnější pojmenování toho, co prožívá v japonské metropoli česká tenistka Markéta Vondroušová. Česká tenistka totiž sice za sebou má už překvapivou jízdu do finále French Open, kde před dvěma lety podlehla Bartyové, tohle ale nikdo nečekal. Před olympijským turnajem byla odepisována a spousta fanoušků se zlobilo, že kvůli nominačním kritériím jede do Tokia na úkor Karolíny Muchové, která má lepší formu. Jenže nakonec z českých žen došla nejdále. A dokonce možná až na samotný vrchol. Za pár minut ji totiž čeká finále olympijského turnaje, o kterém se jí asi ani nesnilo. Proti dvaadvacetileté Češce nastoupí o dva roky starší Belinda Bencicová ze Švýcarska, jejíž postup do boje o zlato je rovněž překvapivý.