Vítková spí s medailí ze sprintu, stíhací závod jí nesedl

před 2 hodinami

Veronika Vítková po bronzovém sprintu doběhla ve stíhacím závodě sedmá. "Proč mi to dneska nejelo? Faktorů mohlo být víc. Nevím," uvedla po závodě.

Pchjongčchang - Biatlonistka Veronika Vítková usínala s olympijskou medailí ze sprintu, ale ve stíhačce dnes další nepřidala. Na trati se necítila úplně nejlépe, přesto v dalším mrazivém večeru v Pchjongčchangu dlouho na cenný kov útočila, ale stupně vítězů "odstřelila" na poslední položce vestoje.

Vítková se většinu závodu pohybovala v dosahu medaile. Po první čisté střelbě vleže vyjížděla druhá, po druhé byla pátá. Při první položce vestoje mířila přesně a znovu byla třetí. Na závěrečné položce ale udělala dvě chyby a cílem projela sedmá.

Obě rány, třetí a čtvrtá, minuly černý terč jen o kousek. "Sice to byly těsné rány, ale na to se tu bohužel nehraje. Zůstaly tam dvě netrefené," podotkla Vítková. "Snažila jsem se ty rány střílet na jistotu, ale bohužel, dvě vypadly ven," litovala.

Tentokrát ani neletěla po trati. Zatímco ve sprintu měla devátý čas, ve stíhačce až čtyřiadvacátý. "Tak nějak celkově jsem nedokázala jet nějaké velké tempo. Přišlo mi, že to bylo takové jedno tempo. Nešlo zrychlit, nešlo zpomalit," řekla.

V desetistupňovém mrazu měla oblepený obličej, ale na zimu si stěžovat nechtěla. "To nemůžu říct. To bylo asi to poslední, co mě dneska trápilo," uvedla. Nedokázala vysvětlit, proč nejela podle svých představ. "Faktorů mohlo být víc. Nevím."

Biatlonistky znovu trápil nepříjemný nárazový vítr. Vítkovou nejvíc při druhé položce vleže, při které strávila na podložce skoro minutu. "Musela jsem tam dost dlouho čekat a i přes to čekání jsem tam nechala jedno trestné kolo. Ale v tu chvíli to bylo takové maximum, co z toho šlo vytěžit," řekla devětadvacetiletá závodnice.

Jinak se může na střelbu vleže spolehnout. "Možná hraje roli i ten vítr, kvůli tomu jsou možná ty stojáky horší a vleže to s ním bývá lepší," uvažovala. Svoji mušku celkově chválí. "Jsem si jistá a vím, že když udělám nějakou chybu, o ranách vím."

Bronz ve sprintu si vyjela v sobotu a večer před pondělní stíhačkou si medaili pověsila na krk. Večer pak dala na sociální sítě fotku, jak s ní usíná. "Krásně se spalo. Byla u mě na posteli," řekla a dodala, že tam s ní bude celou olympiádu.

Teoreticky může mít ještě dvě individuální a dvě týmové šance svou medailovou sbírku rozšířit. První přijde na řadu ve středu vytrvalostní závodu na 15 kilometrů. "Ten bude hodně náročný, ale bude to hodně o střelbě. Uvidíme, co z toho vzejde," řekla Vítková, která má stříbro ze smíšené štafety ze Soči a dodatečně by měla dostat bronz za ženskou štafetu z minulých her.