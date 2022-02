V Itálii fandí Sáblíkové. Vždycky je příjemná a přátelská, oceňují ji lidé z Collalba

Až se dnes bude Martina Sáblíková pokoušet v závodě na 5000 metrů o další olympijskou medaili, držet palce jí budou i v jednom italském městečku. Jihotyrolské Collalbo je totiž druhým domovem české rychlobruslařské divy. Právě odtud vyrazila i na misi do Pekingu.

Letos sice na zdejší dráze utrpěla nepříjemné zranění, kdy si po pádu pořezala bruslí stehno, ale ani po krátkém pobytu v bolzanské nemocnici ji neopustila a dokončila zde celou přípravu. I to svědčí o nebývalé vzájemné náklonnosti.

Roman Trojen, dlouholetý ředitel místní Ritten Areny, vzpomíná, jak si poprvé zapsal Sáblíkovou do paměti.

"Vím to přesně. V roce 2007 jsme tady měli první mistrovství Evropy. Přestože jsem se později dozvěděl, že tu už předtím trénovala, nepoznal jsem ji. Ale najednou tady vyhrála trojku i pětku, navíc v dráhových rekordech. Tím si řekla o pozornost, že už jsem ji nikdy nepřehlédl," usmívá se.

Od té doby získala Sáblíková tři zlaté olympijské medaile, jedenadvacet titulů mistryně světa a stala se jednou z nejlepších rychlobruslařek všech dob. Šéf bruslařského stadionu ale připomene a ocení, že se mnoho nezměnila.

"Řekl bych, že zůstává pořád nohama na zemi. Vždycky je příjemná a přátelská, zrovna tohle podle mě hodně vypovídá o charakteru," chválí Trojen.

"Nemá ani speciální požadavky. Chce jen rychlý led a pěkné počasí. A to my umíme zajistit. Dokonce ani teď, po návratu z nemocnice, nechtěla nic navíc. Byli jsem až překvapení, jak rychle se zvládla vrátit do plné práce," obdivuje závodnici z Vysočiny.

Collalbo, německy Klobenstein, je hlavní částí obce Ritten/Renon. Leží jen pár kilometrů severovýchodně od jihotyrolské metropole Bolzana jako konečná stanice úzkorozchodné Rittnerbahn. Už v minulosti si ho vybrali jako výletní místo bolzanští šlechtici anebo významný psychoanalytik Sigmund Freud.

Zdejší náhorní plošina, rozkládající se ve výšce mezi 1100 a 1200 metry nad mořem, nabízí místní unikátní jílové pyramidy s kamennými klobouky, zříceninu hradu Castelpietro, ale hlavně nádherné výhledy na okolní horská panoramata. V zimě se dá využít rodinný lyžařský areál Rittner Horn skiarea s 15 km sjezdovek nebo běžecké tratě i sáňkařský tobogán.

Sáblíková a její tým vždycky bydlí na stejném místě v apartmánech Spöglerhotels a většinou mají přesně daný program. "Starají se sami o sebe, ani přesně nevím, kolik volného času jim zbývá mezi přípravou na ledě a na suchu. Ale určitě se chodí aspoň projít tady do okolí, vyvětrat se a užít místní krásné okolí," vypráví ředitel Trojen.

"Pro mě je to srdeční záležitost. Já jsem tady vyhrála svůj první závod v kariéře. Jsem hrozně ráda, že se sem můžu vracet a můžu zde trénovat a závodit," připomene občas v rozhovorech sama rychlobruslařka.

"Tolik času jako tady netrávím ani doma. Do České republiky si jezdím akorát přeprat a vzít jiné věci. Lidé jsou tu milí a místní příroda je balzám," pochvaluje si.

Za dlouhé roky už zde našla i přátele. Lorenz Wenter, ledař z haly, který taky vede místní klub, je asi tím nejbližším. V létě se společně obvykle scházejí na barbecue. Ostatně k dobrým vztahům přispívá i znalost jazyka. "Mluvíme německy a Martina to zvládá velice dobře," chválí ji místní.

Loni také trénovala společně s italským reprezentačním týmem, především jeho hvězdou Francescou Lollobrigidou. "Často se tu potkávaly, občas si vypomohly s nějakým materiálem. A teď začaly i společně trénovat, což oběma určitě pomůže." V Pekingu se zatím radovala Italka, která na trojce slavila stříbro a podílela se tak na tom, že Sáblíková skončila na bramborové pozici.

Lidé z Collalba a okolí už českou hvězdu a další členy jejího týmu dobře znají, oceňují její pracovitost a úspěchy. "Často hnedle z rána šlapou na kole na Rittner Horn, toho si nemůžete nevšimnout," ukazuje Wenter.

Není divu, že už dostala i ocenění zdejšího bruslařského klubu za zásluhy o region i tento sport. "Jsme velmi pyšní na to, že se tu cítí jako doma taková významná osobnost," potvrzuje Trojen. "A na olympiádě v Číně jí všichni zase držíme palce," přidává.