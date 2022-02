Senzační výhra. Čeští curleři skvostným závěrem získali historické vítězství

Manželé Zuzana a Tomáš Paulovi vstoupili do olympijského turnaje smíšených dvojic v curlingu vítězstvím. Český pár většinu zápasu s Nory Kristin Skaslienovou a Magnusem Nedregottenem prohrával, ale nakonec obhájce bronzových medailí v Pekingu porazil 7:6 v nastavení.

"Je super, že už máme zapsanou první výhru. Není lepší způsob, jak začít olympijské hry. Pro mě je to určitě úleva," řekla Paulová Radiožurnálu.

"Ze mě to sejme tlak, protože začít výhrou je dobrý vstup a určitě nás to uklidní. Zápas byl dost nervózní," uznal Paul.

Při historické české premiéře v curlingu na olympiádě se Paulovým v hale Ice Cube zpočátku nedařilo. Po dvou endech prohrávali 0:2 a po sedmi z osmi 3:6.

V závěrečném endu ale měli po chybě Skaslienové šanci na čtyři body a výhru. Poslední kámen z ruky Paulové však byl krátký. "Jediné, co mě omlouvá, že to byl první zápas o vítězství na olympiádě, jinak to je skoro neomluvitelné. V Praze bych se šourala uličkama a doufala, že mě nikdo nepotká," plísnila se Paulová. Přesto po zisku tří bodů Češi vyrovnali na 6:6 a vynutili si prodloužení.

V extra endu si připravili výhodnou pozici. "Tom nás zachránil dvěma krásnými freezy, kameny na centimetr přesnými a ve správném úhlu, což je extra těžké, to vyžaduje um," chválila Paulová svého manžela.

Skaslienové se na závěr nepovedlo nejblíže středu postavený český kámen vyrazit. Češi tak oslavili vítězství 7:6 a radost s nimi sdílela v hledišti i část hokejistů.

Paulovi doufají, že jim výhra dodá do dalších zápasů klid. "Uklidníme se a kameny budou s větší pravděpodobností a přesností," sliboval Paul.

"Musím o prvním zápasu popřemýšlet, určitě jsem hrála pod svoje limity. Tohle není curling, který bych tady chtěla ukazovat," pokračovala Paulová v sebekritice.

V základní části odehrají Paulovi ještě osm zápasů, ve čtvrtek se utkají od 2:00 SEČ se Švédy a od 13:00 SEČ s Australany. Čtyři páry postoupí do semifinále, finále je na pořadu v úterý 8. února.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Curling:

Smíšené dvojice - základní skupina:

Česko - Norsko 7:6 po dodatečném endu, Švédsko - Británie 5:9, Austrálie - USA 5:6, Čína - Švýcarsko 7:6 po dodatečném endu.