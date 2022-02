"Nikdo už se neptá, co to s těmi kameny děláme." Český curling zažije další průlom

Olympiáda v Pekingu odstartuje slavnostním zahájením v pátek, ale už ve středu po obědě se do akce pustí první čeští sportovci. Manželský pár Tomáš a Zuzana Paulovi zažije premiéru českého curlingu pod pěti kruhy. V reprezentačních trikotech země, kde se tomuto sportu věnuje zhruba pět stovek lidí, půjdou do boje proti velmocem.

Na úvod Paulovi změří síly s norskou dvojicí Magnus Nedregotten, Kristin Skaslienová. Ti rovněž tvoří manželský pár a po diskvalifikaci Rusů získali z her před čtyřmi lety bronz. V rychlém sledu pak přijde dalších osm soupeřů.

"Startovní pole deseti párů je vyrovnané, všichni se dobře znají. Pokud to tady Tomášovi se Zuzkou sedne, nemusí být v dolní polovině tabulky. Věřím, že budou bojovat o play-off," hlásí z Pekingu dlouholetý český curler a dnes technický delegát Světové curlingové federace Jiří Snítil.

Každou dvojici čeká devět zápasů, první čtyři týmy ze základní části projdou do semifinále. Na rozdíl od tradičního curlingu ve čtveřicích hrají smíšené dvojice na osm endů místo deseti. V každém endu má dvojice šest kamenů místo osmi.

V Pchjongčchangu 2018 se tato disciplína představila poprvé a Snítil věří, že by mohla zaujmout i fanoušky, kteří curling dosud nikdy nesledovali a teď usednou k televizi, aby fandili prvním českým sportovcům na hrách.

"Je to velmi atraktivní, od začátku je ve hře hodně kamenů, vznikají zajímavé situace. Ve skóre padají poměrně vysoká čísla, způsob hry je mnohem ofenzivnější než u čtveřic," popisuje Snítil. Zatímco zápasy na deset endů trvají i tři hodiny, tady bývá po dvou hotovo.

Soupeři Čechů Norsko (středa 2. února, 13:05), Švédsko (čtvrtek 3. února, 2:05), Austrálie (čtvrtek 3. února, 13:05), Itálie (pátek 4. února, 6:35), Velká Británie (sobota 5. února, 7:05), Švýcarsko (sobota 5. února, 13:05), USA (neděle 6. února, 2:05), Kanada (neděle 6. února, 7:05), Čína (pondělí 7. února, 2:05). Semifinálové duely se budou hrát v pondělí 7. února od 13:05. Utkání o bronzové medaile je na programu v úterý 8. února v 7:05, finále ve stejný den v 13:05.

První olympijské účasti je podle Snítila potřeba si vážit i proto, že v Česku je curling v porovnání se zahraniční konkurenci velmi malým sportem. Hru s kameny na ledě zde hraje zhruba pět stovek hráčů, k dispozici jsou tři haly v Praze a v Brně s celkem devíti dráhami.

"Navíc se v Česku pořád hraje v ryze amatérských podmínkách, kdežto většina ostatních zemí, které hrají na olympiádě či mistrovství světa, má profesionální nebo poloprofesionální hráče," zmiňuje muž, jenž s týmem českých mužů přivezl bronz z evropského šampionátu 2012.

Paulovi jsou civilním povoláním bankovní zaměstnanci. "V posledních čtyřech letech jsme de facto všechen volný čas strávili přípravou na olympiádu," řekl Tomáš Paul v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Nejlepší páry však trénují ještě více. "Jsou to většinou profíci, takže si to mohou dovolit. Jsou tím pádem konzistentnější v odhodech. Všechny jsme schopni porazit, ale čistě pravděpodobnostně hrají o pár procent lépe," doplnil třiatřicetiletý pražský rodák.

Také proto, že Paulovi načnou olympiádu jako první čeští sportovci, budou mít příležitost curling výrazněji zpropagovat mezi fanoušky.

"Účast na hrách znamená splněný sen svazu. Prestiž curlingu u nás se zvyšuje, lidé už nechodí a neptají se, co že to s těmi kameny děláme," usmívá se Snítil. "Snad se po Pekingu rozjede další vlna," doufá.

Na olympijských festivalech v Praze a v Brně byl o curling velký zájem. "Kde se curling ukáže, tam lidi baví. Na Roztylech a také v Brně se plánují hodiny pro veřejnost, v Praze má vyrůst multifunkční centrum s dalšími čtyřmi dráhami. Je to na dobré cestě," pokračuje.

Ostatně nechybělo mnoho, aby měli Češi v Pekingu dvojí zastoupení. Mužský tým se skipem Lukášem Klímou prošel první i druhou fází kvalifikace a v zápasech s Italy a Dány měl v prosinci dvě šance na postup. Ani jednu ale nevyužil.

Stejný případ si prožil také Snítil před olympiádou v Soči, kdy ve finálních duelech kvalifikace podlehl Němcům a Američanům. O čtyři roky později v Plzni jeho tým o účast na hrách v Koreji připravili Dánové.

"Strašně mě to za Lukáše mrzelo i teď. Do půlky zápasu s Dánskem vedli, konec se nepovedl. Ovšem hned napoprvé se dostali ve skvěle obsazené kvalifikaci až do těchto momentů. Mají zkušenosti a věřím, že příště to zlomí," konstatuje Snítil.

Nyní se však hlavní pozornost upne na Paulovy. "Bude to veliké. Všichni, kdo kdy v Česku hráli curling, se musí hrozně těšit," rozzáří se Snítil, který v Pekingu dohlíží na sportovně-technickou stránku turnaje.

Zuzana Paulová v prvních dojmech z Číny sdělila, že hala v komplexu National Aquatics Center, kde v roce 2008 lámal plavec Michael Phelps rekordy na letních hrách, je tou nejlepší, ve které kdy byla.

"Mluvil jsem s nimi, jsou spokojení. Hala je připravená, led vypadá velmi dobře. Všechno funguje, jak má," mne si ruce Snítil, jenž objíždí světové turnaje v roli delegáta od roku 2018.

V Číně bude přihlížet historické události pro český curling.