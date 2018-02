Infarktové drama Jandač vydýchával. Češi byli kousek od vyřazení, ale slaví: Náš sen nekončí

AKTUALIZOVÁNO před 20 minutami

Čeští hokejisté jsou po postupu do semifinále olympiády v euforii, ale zřejmě je čeká největší favorit turnaje.

Praha - V jednu chvíli se zdálo, že Češi díky delšímu odpočinku USA převálcují. Nakonec ale mohli být rádi za prodloužení a později nájezdy. V nich slavili výhru 3:2.

"Zápas byl hodně dramatický. Musím ho ještě vydýchat, ale samozřejmě mám obrovskou radost," řekl trenér Josef Jandač po utkání pro ČT. "Nervy to byly od začátku až do konce," souhlasil Jan Kolář.

"Ukázal se týmový duch, náš charakter. Je to tady super parta. Zasloužili jsme si to. Super vítězství," přidal Vojtěch Mozík.

Hrdinou klání byl nakonec brankář Pavel Francouz, který pochytal všech pět nájezdů. "Zavřel to, dal nám šanci vyhrát," uznal Jandač. Francouz si vzpomněl na Dominika Haška v Naganu 1998: "Říkal jsem si, že přesně na tohle jsme si hráli jako malí kluci za barákem při nájezdech. Přišlo mi to neuvěřitelné. Je to super pocit."

Z pěti českých střelců skóroval akorát Petr Koukal, který po kličce suverénně zasunul puk mezi betony Ryana Zapolského. "Poslal jsem tam hráče, kterým věřím a kteří při tréninku v nájezdech dávají góly," vysvětloval reprezentační kouč.

Češi jsou v semifinále olympiády poprvé od bronzového Turína 2006. Američanům vrátili nedávné porážky včetně čtvrtfinálového vyřazení z her v Soči. Teď mají šanci na první medaili z velkého turnaje po šesti letech.

K protáhnutí šňůry zmaru přitom scházelo pár centimetrů: Brian O'Neill v 58. minutě nastřelil tyč. "V té chvíli mi bylo nejhůř," připustil Francouz. "Kdyby dali gól, už bychom byli v hodně těžké situaci."

Na přelomu třetí třetiny a prodloužení navíc Češi hráli oslabení, při němž Jandač trnul. I proto, že předtím sudí neodpískali Spojeným státům několik hraničních zákroků. "Rozhodčí ale nechci moc komentovat," podotkl český trenér.

"Měli jsme štěstí, když Američané trefili břevno. Na druhou stranu nám rozhodčí dvakrát upřeli přesilovku," shrnul vypjatý závěr Roman Červenka.

"Na tomhle turnaji je velká nevyrovnanost rozhodčích," tvrdí kapitán Martin Erat. "Pokaždé pískají jinak a tohle by se ve čtvrtfinále nemělo stát."

Čeští hokejisté zaujali hlavně v první půlce druhého dějství, kdy měli obrovský tlak, který gólovou dělovkou na 2:1 korunoval Tomáš Kundrátek. Zdálo se, že zámořský sok po včerejším kvalifikačním klání ztrácí sílu.

Jenže v následné české přesilovce ujel Jim Slater a vyrovnal. Hra rázem vypadala úplně jinak.

"Bohužel jsme propadli, ale člověk tyhle situace musí hodit za hlavu," vykládal Francouz. "Brali jsme to tak, že je to zase 0:0 a začíná nový zápas. Byla to další zkouška. Takové okamžiky nás posilují."

Rusové na obzoru

Pokud v Jižní Koreji nenastane zázrak, Češi v semifinále vyzvou Rusy, největší favority turnaje, kteří ještě musí přejít přes Norsko. "Poslední dobou s nimi máme negativní bilanci, ale je čas to otočit," prohlásil Jandač, jehož pořád trápí ofenzivní hra mužstva: "Hrajeme dobře do obrany, ale nějaký gól navíc v útoku by se nám hodil. Netrefujeme bránu. Také musíme dostat víc puků do předbrankového prostoru."

Semifinále čeká Čechy v pátek. "Náš sen ještě nekončí," řekl Francouz.

"Tenhle mančaft má od začátku touhu," zdůraznil Erat. "Na všech vidíte, že chtějí pracovat a mají touhu něčeho dosáhnout. Nejeli jsme sem vyhrávat 9:0. Přijeli jsme vyhrávat zápasy a zatím se nám to daří."

Češi dosud ovládli všechny čtyři duely a neporazitelnost na olympiádě drží spolu se Švédy.