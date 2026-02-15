Rozhodnuto. Davidová po olympiádě ukončí sezonu

Biatlonistka Markéta Davidová ukončí po olympijských hrách v Itálii sezonu. V Anterselvě zůstává jako náhradnice pro středeční štafetu, po skončení her podstoupí vyšetření vyhřezlé ploténky a do zbývajících tří podniků Světového poháru v Kontiolahti, Otepää a Oslu nezasáhne. Novinářům to dnes řekl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.
"Markéta po olympiádě nepojede už na žádný jiný závod a sezona pro ni bude uzavřená. Na tom jsme se domluvili. Olympiádou končí pro Markétu sezona a proběhne řada vyšetření, která jsou potřeba k tomu, aby věděla, co bude dál," uvedl Rybář.
Devětadvacetiletá Davidová absolvovala vloni operaci vyhřezlé ploténky. Letos v lednu se jí bolesti zad vrátily, vynechala kvůli tomu lednové dva díly Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě.
Na trať se vrátila minulý týden na ZOH ve smíšené štafetě, v sobotu absolvovala ještě sprint, kde skončila na 81. místě.
Čtyřicetiletý Čech kradl ve Vídni 40 tabulek luxusní čokolády. Došlo i na pěsti
Čtyřicetiletý muž se v sobotu dopoledne ze supermarketu na vídeňské nákupní třídě Mariahilfer Strasse pokusil bez placení odnést 44 tabulek čokolády. Nebyly to obyčejné čokolády, ale výhradně drahé švýcarské značky s vysokým obsahem kakaa, uvedla mluvčí policie Anna Guttová. Podezřelý je podle policie Čech.
Obrovské selhání, šlo o život! Experty šokovala liknavost s vadnou kojeneckou výživou
Nedávejte dětem kojeneckou výživu značky Nutrilon. Může obsahovat životu nebezpečný toxin, varovalo koncem ledna ministerstvo zdravotnictví. Podle odborníků ale přišlo upozornění pozdě. Úřady totiž měly informaci o přítomnosti kontaminované výživy už v polovině prosince – na nebezpečí poukázali sami potravináři. „Jde o obrovské selhání,“ kritizuje liknavost státu epidemiolog Roman Prymula.
Jablonec vyhrál v Pardubicích a znovu přeskočil třetí Plzeň, Liberec doma jede
Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 22. kole první ligy v Pardubicích 2:0. Severočeši rozhodli o výhře v rozmezí 76. až 82. minuty, kdy se trefili střídající Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.
ŽIVĚLidé v zemi vyšli do ulic na podporu prezidenta. Demonstrace na Letné už má své datum
Ve stovkách měst a obcí v Česku se dnes lidé sházejí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí. Shromáždění se konají od 16:00. Podle Milionu chvilek se k akci přihlásilo přes 400 obcí.
Gól Švýcarů neměl platit, vztekal se Sedlák. Český rozhodčí ho odehnal pryč
Prodloužení mezi Českem a Švýcarskem rozhodlo o tom, který tým skončí ve skupině druhý a půjde v prvních kolech play off olympijského turnaje papírově lehčí cestou. Gól dali švýcarští hokejisté, vyhráli 4:3 a mají jistotu, že na největší favority zatím nenarazí. Podle útočníka Lukáše Sedláka však jejich branka neměla platit.