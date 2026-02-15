Přeskočit na obsah
15. 2.
Sport

Rozhodnuto. Davidová po olympiádě ukončí sezonu

ČTK

Biatlonistka Markéta Davidová ukončí po olympijských hrách v Itálii sezonu. V Anterselvě zůstává jako náhradnice pro středeční štafetu, po skončení her podstoupí vyšetření vyhřezlé ploténky a do zbývajících tří podniků Světového poháru v Kontiolahti, Otepää a Oslu nezasáhne. Novinářům to dnes řekl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Markéta Davidová na ZOH 2026
Markéta Davidová na ZOH 2026Foto: CTK
"Markéta po olympiádě nepojede už na žádný jiný závod a sezona pro ni bude uzavřená. Na tom jsme se domluvili. Olympiádou končí pro Markétu sezona a proběhne řada vyšetření, která jsou potřeba k tomu, aby věděla, co bude dál," uvedl Rybář.

Devětadvacetiletá Davidová absolvovala vloni operaci vyhřezlé ploténky. Letos v lednu se jí bolesti zad vrátily, vynechala kvůli tomu lednové dva díly Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě.

Na trať se vrátila minulý týden na ZOH ve smíšené štafetě, v sobotu absolvovala ještě sprint, kde skončila na 81. místě.

